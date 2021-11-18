"Шамана" QAnon засудили до більш ніж 3-х років ув'язнення за участь у заворушеннях у Вашингтоні

Джейкоба Ченслі, відомого як "шаман QAnon" засудили до 41 місяця ув'язнення за його роль у заворушеннях 6 січня в Вашингтоні, коли натовп пішов на штурм парламенської будівлі, Капітолію, в день посвідчення результатів виборів президента.

Фото 34-річного Ченслі, вдягненого у шолом з рогами та хутро, стали серед найбільш впізнаваних фото з тих подій. Ченслі серед перших у натовпі проник до будівлі Сенату США.

Суддя назвав дії Ченслі "жахливими". Прокуратура подала запит на 51 місяць ув'язнення для Ченслі, але суддя затвердив дещо коротший вирок, відзначивши, що Ченслі "виявив справжнє каяття".

Після ув'язнення Ченслі 3 роки перебуватиме на випробовувальному терміні.

Ченслі добровільно здався ФБР 9 січня, через декілька днів після подій у Вашингтоні і визнав свою участь в нападі. З часу арешту він перебував під арштом.

Після оголошення вироку, Ченслі подякував судді за те, що той дозволив йому дотримуватись дієти з органічних продуктів під арештом.

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