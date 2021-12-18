У США висловили занепокоєння з приводу ухвалення у Польщі закону щодо телеканалу, який належить американській компанії

США глибоко занепокоєні ухваленням у Польщі закону, який може підірвати свободу вираження, послабити свободу ЗМІ, та підірвати впевненість міжнародних інвесторів у їх праві власності. Відповідну заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса розміщено на сайті Держдепу.

Як повідомляє видання Bloobmerg, 17-го грудня у Польщі було "несподівано" ухвалено закон, який покликаний примусити американську медіа компанію Discovery Inc. продати свій місцевий підрозділ.

"У разі ратифікації президентом, Discovery доведеться продати понад 50% у TVN, найбільш популярному приватному телевізійному мовнику країни. Уряд тривалий час намагається зменшити вплив американського медіао гіганта, називаючи перебування в іноземній власності причиною часто критичного мовлення місцевого підрозділу", - пише видання.

За інформацією даного ЗМІ, президент Польщі Дуда розглядає різні варіант подальших дій включно із підписанням закону, його відхиленням, або відправкою на розгляд до Конституційного суду країни.

Заява Держдепу США закликає президента Польщі "підтвердити його минулі заяви щодо поваги до спільних демократичних норм, які є основою наших взаємин, та його готовність захищати конституційні принципи свободи слова, свободи економічної діяльності, права власності, та рівності перед законом".

"Вільні та незалежні ЗМІ посилюються наші демократії, роблять трансатлантичний Альянс більш стійким, та підтримують наші двосторонні відносини. Ми готові працювати з урядом Польщі для просування наших спільних пріоритетів на основі демократичних цінностей та поваги до фундаментальних свобод, включно зі свободою вираження. Настав час солідарності союзників", - відзначає заява уряду США.

Коментуючи ухвалення закону у Польщі, експерт з питань Польщі, професор Кембріджського університету Стенлі Білл назвав його "черговим кроком у триваючій деградації або навіть знищенні демократії у Польщі".

Оглядач вказує, що експерти покладають відповідальність за просування закону на голову вланої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського.

"Коментатори надають два пояснення цього несподіваного кроку: (а) Качинський хоче повного контролю над ЗМІ - як в Угорщині - ще більше на тлі падіння популярності його партії; (б) суперечливість закону має відволікти виборців від збільшення платіжок за енергію", - пише оглядач.

Попередження щодо закону висловила Вєра Юрова (Vera Jourova - англ.), віце-президентка з питань Цінностей та прозорості у Європейській комісії.

"Щойно законопроект стане законом, Комісія без вагань діятиме у разі невідповідності закону ЄС", - заявила посадовиця.

У статті використано матеріали Bloobmerg.

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