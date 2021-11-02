Держдеп США наголосив на своїй ролі у просуванні свободи ЗМІ у світі

Держдеп США відданий просуванню свободи ЗМІ у США та за кордоном. Про це офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається 2 листопада. Текст заяви розміщено на сайті Держдепу США.

Заява наголошує на ролі ЗМІ для забезпечення підзвітності політиків та вказує, що журналісти у світі стикаються із погрозами насильства чи тюремного ув'язнення за свою діяльність.

"Сполучені Штати засуджують погрози, утиски та насильство щодо журналістів та працівників ЗМІ. Все частіше ці загрози походять від урядів і поширюються за межі їхніх країн, у тому числі за рахунок неналежного використання інструментів цифрового спостереження, які відстежують комунікації та місцезнаходження журналістів, щоб обмежити можливості висвітлення ними корупції чи репресій", - йдеться у заяві.

Держдеп також привітав відзначення Нобелівським комітетом журналістів Марії Реси з Філіппін та Дмитра Муратова з Росії.

"Держдепартамент прагне просувати свободу преси всередині країни та за кордоном, і ми наполегливо закликаємо інші уряди притягувати до відповідальності тих, хто наражає журналістів на переслідування, залякування та насильство», – наголошує у своїй заяві зовнішньополітичне відомство США.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", доповідь "Комітету захисту журналістів" (CPJ) підтвердила, що експерти зі свободи преси говорили багато років: убивці журналістів часто залишаються безкарними.

За останні десять років, за підрахунками організації, було вбито 278 журналістів. У 81% випадків ніхто не був засуджений за ці злочини.

«Це жахливий сигнал для журналістики, бо будь-який уряд, будь-яке злочинне угруповання, яке хоче змусити журналіста замовкнути, може досягти цього лише за кілька тисяч доларів, найнявши вбивцю», – заявив «Голосу Америки» Роберт Махоні, заступник виконавчого директора організації.

В Україні нерозкритими лишаються 8 вбивств журналістів.

На початку року посольство США закликало до правосуддя у справах вбитих в Україні журналістів.

У заяві з нагоди Всесвітнього дня свободи преси держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що "вільна та незалежна преса є ключовою інституцією, що надає громадськості інформацію, необхідну для того, щоб відстоювати свою позицію, приймати інформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців".

А у жовтні «Комітет захисту журналістів» (CPJ) закликав українську владу провести ретельне розслідування нападу на журналіста й оператора «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) під час запису інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

Правозахисники, колеги загиблих журналістів кажуть, що не бачать руху до бажаних змін у питанні безпеки журналістів, а напади на медійників розслідують надзвичайно погано.

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