США підтримали Боснію і Герцеговину у 27-му річницю геноциду в Сребрениці

США висловили підтримку народу Боснії і Герцеговини з приводу 27-ї річниці трагедії у Сребрениці.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

“Американський народ приєднується до народу Боснії і Герцеговини у скорботі та вшануванні жертв – понад 8 тисяч чоловіків і хлопчиків, які були вбиті в липні 1995 року. Сполучені Штати ніколи не забудуть”, - мовиться у заяві Держдепу.

За повідомленням відомства, США й “надалі підтримуватимуть сім'ї, які втратили своїх близьких, і тих, хто продовжує невпинно шукати зниклих безвісти, боротися за правду, підтримувати тих, хто вижив, і домагатися справедливості шляхом розслідування та судового переслідування винних. Потрібна мужність і сила, щоб подолати біль та втрату, і дати шанс надії та терпимості”.

США висловили підтримку лідерам на всіх рівнях у Боснії і Герцеговині, які готові зробити значні кроки до примирення у прагненні кращого майбутнього для всіх громадян країни.

“Сполучені Штати цінують свою давню дружбу з Боснією і Герцеговиною і продовжують залишатися надійним партнером, прихильним до нашої спільної мети – створення демократичної, інклюзивної та процвітаючої Боснії і Герцеговини на шляху до повної євроатлантичної інтеграції”, – йдеться у повідомленні речника Держдепу Неда Прайса.

Різанина у Сребрениці визнана геноцидом у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії.

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