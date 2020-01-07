Головні заяви у США щодо ситуації з Іраном. Відео

Міністерство внутрішньої безпеки США видало попередження про можливі кібер-атаки Ірану. А держсекретар Майк Помпео, коментуючи можливість ударів США по місцям культурного значення Ірану, заявив: Вашингтон діятиме у межах міжнародних законів війни.
Міністерство внутрішньої безпеки США видало попередження про можливі кібер-атаки Ірану. А держсекретар Майк Помпео, коментуючи можливість ударів США по місцям культурного значення Ірану, заявив: Вашингтон діятиме у межах міжнародних законів війни.
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