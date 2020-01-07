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Головні заяви у США щодо ситуації з Іраном. Відео

Головні заяви у США щодо ситуації з Іраном. Відео
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Ми не намагаємося розпочати війну із Іраном, але ми готові її закінчити - так міністр оборони США Марк Еспер прокоментував ситуацію навколо вбивства іранського генерала Солеймані.

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Міністерство внутрішньої безпеки США видало попередження про можливі кібер-атаки Ірану. А держсекретар Майк Помпео, коментуючи можливість ударів США по місцям культурного значення Ірану, заявив: Вашингтон діятиме у межах міжнародних законів війни.

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