Наслідки однієї зради: син Збіґнєва Бжезінського розповів, як життя батька визначила здача Польщі західними созниками

У підлітковому віці, він ретельно нотував радіо репортажі про війну і нетерпляче чекав перемоги союзників. А коли цей день прийшов, він був шокований та засмучений реаліями Ялтинських угод. Поки інші святкували, поляки та інші центрально європейці швидко усвідомили холодні реалії геополітичного поділу

На формування особистості Збіґнєва Бжезінського, американського політичного експерта, консультанта із міжнародних відносин та безпекової політики багатьох президентів США, дуже вплинула здача західними союзниками Польщі до сфери впливу СРСР. Про це статті-посвяті Бжезінському, який помер у віці 89-ці років наприкінці травня, розповів його син, американський політичний експерт Ян Бжезінський.

"Любов до США та Польщі посідали рівнозначні місця у його серці і завжди вражали мене. У родині говорили, що коли корабель з Європи, який привіз його до США, наблизився до берега, він лишився на боці корабля, який дивися на Атлантичний океан і звідти дивився в бік Польщі, хоча інші товпились з іншого боку, виглядаючи свій новий дім", - пише син Бжезінського.

Він також відзначив, що на батька вплинули дії країн-лідерів антигітлерівській коаліції щодо Польщі. Остання на Ялтинській конференції була фактично "здана" СРСР всупереч етичним та формальним забов'язанням сторін. У результаті т.з "західної зради" СРСР закріпив сферу впливу Центральній та Східній Європі аж до 90-х років минулого століття.

"У підлітковому віці він ретельно нотував радіорепортажі про війну і нетерпляче чекав перемоги союзників. А коли цей день прийшов, він був шокований та засмучений реаліями Ялтинських угод. Поки інші святкували, поляки та інші центральні європейці швидко усвідомили холодні реалії геополітичного поділу", - пише Ян Бжезінський.

Син відомого політичного експерта також відзначає, що любов Збіґнєва до Польщі лише посилювалась.

Прикметно, що сам Бжезінський, який, за словами сина гостро переживав та намагався виправити історичну несправедливість щодо Польщі, на початковому етапі протистояння України агресії з боку Москви активно закликав країни Заходу підтримати т.з "фінський сценарій" щодо України, який би передбачав надання Росії гарантій неприйняття України до НАТО та Європейського Союзу.

«По суті, заради компромісу, Росія має припинити усі спроби дестабілізувати Україну з середини, не говорячи вже про те, аби покінчити з усіма погрозами повномасштабного військового вторгнення. А також – мусить встановитися певне розуміння між Сходом та Заходом, яке містить мовчазну згоду про те, що Україна буде дуже довго рухатися до членства в ЄС. І треба чітко заявити усім зацікавленим сторонам, що Україна не прагне, а Захід не планує надавати Україні членство в НАТО», - заявляв експерт у липні 2014-го року.

При цьому він також підтримував надання Україні летального озброєння з боку США для припинення подальшої агресії Москви.

У 2017-му році Бжезінський заявив, звертаючись до адміністрації новоораного президента США Дональда Трампа, що підтримка України відповідає інтересам Сполучених Штатів.

"Попри будь-яке ізоляціоністське самоусунення від міжнародних справ, чи симпатії до Путіна, в інтересах самих США підтвердити свою підтримку України", - писав експерт у Twitter.

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