Пентагон збільшує бюджет на стримування Росії і закликає Європу зробити так само

Міністр оборони США Джим Маттіс у своєму виступі перед європейськими колегами 14 лютого закликатиме європейських союзників збільшити оборонні бюджети, адже Сполучені Штати, зі свого боку, планують збільшити свої оборонні видатки в Європі, повідомляє Reuters.

Цього тижня Пентагон запропонував збільшити власний бюджет на більш ніж 30 відсотків, здебільшого, з метою фінансування заходів із стримування Росії.

Фінансування спеціального фонду, створеного Пентагоном з метою відповіді на занепокоєння країн Європи, має зрости на 2 мільярди доларів у 2019 бюджетному році, заявив Джим Маттіс 13 лютого під час перебування в Європі, повідомляє американське оборонне видання Defensenews.

Ініціатива за запевнення союзників в Європі була створена Пентагоном, щоб допомогти Східній Європі стримувати Росію від подальшого втручання після анексії Криму Росією і агресії на Донбасі.

Запит на 2019 бюджетний рік включає 6,5 мільярдів доларів фінансування цієї ініціативи. В 2018 бюджетному році запит складав 4,8 мільярда, а в 2017 – 3,4 мільярда доларів. Маттіс, однак, зазначив, що ці щорічні збільшення не гарантують подальшого зростання в 2020 бюджетному році.

"Ми не можемо делегувати США зобов’язання з безпеки Європи", - наголосив міністр оборони Великобританії Вільямсон на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Країни НАТО затвердили плани збільшення видатків на оборону до 2 відсотків економіки на кожен рік до 2024 після погрози президента Трампа припинити підтримку союзників, які мало витрачають, наголошує Reuters.

15 з 28 країн, не включаючи США, тепер мають стратегію з виконання цілі НАТО, про яку домовились в 2014 у відповідь на анексію Криму Росією.

Не відомо, чи цього буде достатньо, щоб вразити Трампа під час відвідання ним саміту НАТО в липні.

За даними Альянсу, Британія, Греція, Румунія та країни Балтії виконують, або близькі до виконання цілі у 2 відсотки витрат, а Франція та Туреччина планують скоро досягти цієї мети.

Військові аналітики вважають, що Європа є вразливою для ряду загроз, включаючи військову модернізацію Росії, діяльність бойовиків-ісламістів та електронну війну в комп’ютерних мережах.

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