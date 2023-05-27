Збої інтернет-зв'язку на окупованих Росією територіях підкріплюють новини про контрнаступ – NYT

Американські ЗМІ повідомляються про масштабний збій інтернету на Кримському півострові та на інших територіях України, окупованих Росією. Газета New York Times пов'язує відключення інтернету із низкою попередніх сигналів та припущень про те, що “початок контрнаступу вже близько”.

Про те, що в Криму та на інших окупованих територіях є підтверджені дані перебою зі зв'язком, повідомила компанія NetBlocks, яка відстежує збої в мережевому зв’язку в усьому світі.

«Підтверджено: мережеві дані підтверджують повідомлення про масштабний збій в інтернеті на Кримському півострові та частинах окупованої України️, включаючи Запорізьку область сьогодні ввечері», – твітує NetBlocks.

Причиною збою інтернету NetBlocks назвала перебої в роботі російського інтернет-провайдера Miranda Media, який працює в Криму.

На початку широкомасштабної російської агресії минулого року NetBlocks підтвердила низку значних збоїв у роботі інтернету в Україні у ніч проти четверга, 24 лютого 2022 року. Згодом компанія простежила збої на більшій частині України, включаючи столицю Київ, у міру того, як тривала російська наспутальна операція.

Газета New York Times звертає увагу на те, що інтернет-зв'язок пропав також у Бердянську та Мелітополі, які NYT називає стратегічно важливими містами для Росії, яка перетворила їх на військові опорні пункти.

Особливу увагу американська газета звертає на те, що інтернет-послуги також припинилися у Запорізькій області, включно з Енергодаром, де, як відомо, російські війська окупували найбільшу в Європі атомну електростанцію, ЗАЕС.

Газета зауважує, що збій стався на тлі взаємних звинувачень Росії та України підготовці провокації на Запорізькій АЕС, що неподалік від лінії фронту.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні Українська розвідка попередила про можливу російську провокацію на ЗАЕС.

Ніч на суботу на ЗАЕС минула без інцидентів, - повідомив у соцмережах міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Очільник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко повідомоляє, що радіаційний фон у регіоні не перевищує звичайні показники. Утім, жителів прилеглих до Енергодара населених пунктів просять пам'ятати про ймовірність обстрілів та уникати відкритих ділянок місцевості.