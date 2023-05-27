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Збої інтернет-зв'язку на окупованих Росією територіях підкріплюють новини про контрнаступ – NYT
Американські ЗМІ повідомляються про масштабний збій інтернету на Кримському півострові та на інших територіях України, окупованих Росією. Газета New York Times пов'язує відключення інтернету із низкою попередніх сигналів та припущень про те, що “початок контрнаступу вже близько”.
Про те, що в Криму та на інших окупованих територіях є підтверджені дані перебою зі зв'язком, повідомила компанія NetBlocks, яка відстежує збої в мережевому зв’язку в усьому світі.
«Підтверджено: мережеві дані підтверджують повідомлення про масштабний збій в інтернеті на Кримському півострові та частинах окупованої України️, включаючи Запорізьку область сьогодні ввечері», – твітує NetBlocks.
Причиною збою інтернету NetBlocks назвала перебої в роботі російського інтернет-провайдера Miranda Media, який працює в Криму.
На початку широкомасштабної російської агресії минулого року NetBlocks підтвердила низку значних збоїв у роботі інтернету в Україні у ніч проти четверга, 24 лютого 2022 року. Згодом компанія простежила збої на більшій частині України, включаючи столицю Київ, у міру того, як тривала російська наспутальна операція.
Газета New York Times звертає увагу на те, що інтернет-зв'язок пропав також у Бердянську та Мелітополі, які NYT називає стратегічно важливими містами для Росії, яка перетворила їх на військові опорні пункти.
Особливу увагу американська газета звертає на те, що інтернет-послуги також припинилися у Запорізькій області, включно з Енергодаром, де, як відомо, російські війська окупували найбільшу в Європі атомну електростанцію, ЗАЕС.
Газета зауважує, що збій стався на тлі взаємних звинувачень Росії та України підготовці провокації на Запорізькій АЕС, що неподалік від лінії фронту.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні Українська розвідка попередила про можливу російську провокацію на ЗАЕС.
Ніч на суботу на ЗАЕС минула без інцидентів, - повідомив у соцмережах міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Очільник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко повідомоляє, що радіаційний фон у регіоні не перевищує звичайні показники. Утім, жителів прилеглих до Енергодара населених пунктів просять пам'ятати про ймовірність обстрілів та уникати відкритих ділянок місцевості.
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ЗСУ у відео просить «благословити на рішучий наступ». Західні ЗМІ називають молитву «спробою вивести Москву з рівноваги»
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний оприлюднив у соцмережах відеоролик зі закликом “Прийшов час повертати своє”. На ньому під молитву, в якій вояки просять «благословити наш рішучий наступ», показане відео тренуваннями військових.
У відео продемонстровано низку західної техніки, зокрема танки Leopard 2 німецького виробництва, а також американські броньовані машини MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) M777 та реактивні системи залпового вогню HIMARS, зауважує телеканал CNN.
Тут же зазначено, що офіційно контрнаступ ще не розпочався. “Різні сигнали з боку України”, як згадане відео зокрема, “можуть бути спробою вивести Москву з рівноваги”, - пише CNN.
Газета New York Times також вважає, що «відверта заява, яка супроводжувалася хитро створеним відео українських військових, які готуються до бою, була спрямована на те, щоб згуртувати націю та поширити занепокоєння серед російських військ».
Як повідомляє генерад Залужний у своєму телеграм-каналі, молитва за визволення України «Благословіть наш рішучий наступ!» була відзнята кількома компаніями на волонтерських засадах. "K&K Group", "BelkaStrelkа", "FILM. UA Group". Режисер відео – Максим Сметана, оператор – Сергій Михальчук, інформує Залужний.
Надихнула молитва, якій понад 100 років
“На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти прапор перемоги”, - пояснив Залужний.
У кінці ролика звучить заклик до новобранців ставати до лав Збройних Сил України.
У CNN вважають ролик від Залужного його “натяком” на те, що “контрнаступ може бути неминучим”.
Західні ЗМІ також цитують заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова з його інтерв'ю ВВС.
“Країна готова розпочати свій довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ” - заявив BBC Данілов.
Посадовець не став називати дати, але сказав, що штурм для повернення території, загарбаної Росією, може початися “завтра, післязавтра або через тиждень”.
Він попередив, що український уряд «не має права на помилку» щодо цього рішення, оскільки це «історична можливість», яку «ми не можемо втратити», - цитує Данілова ВВС.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер у ретвіті молитви ЗСУ додав, що у відео "українські війська готуються до бою".
Розвідка Британії каже про початок виходу «вагнерівців» з Бахмута. ЗСУ підтверджує «певні ротаційні рухи»
Сили російської приватної військової компанії «Група Вагнера», ймовірно, почали відхід із деяких своїх позицій навколо міста Бахмут на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
«Станом на 24 травня сили так званої «Донецької народної республіки», імовірно, увійшли в місто, щоб почати операції із зачистки. Останніми тижнями частини 31-ї бригади повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинули з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута», – йдеться у повідомленні.
Речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону підтвердив «певні ротаційні рухи» російських сил в Бахмуті. Він також прокоментував заяву керівника «Групи Вагнера» Євгена Пригожина щодо виведення його найманців з цього українського міста.
«З цим же пов’язано зменшення бойових дій. Це нас не зупиняє – ми продовжуємо завдавати ударів. Справді вони замінюють (сили) але наскільки масово, наскільки він (Пригожин) справді виведе підрозділи цього злочинного угруповання – треба трошки часу, щоб верифікувати. Бо поки що (ПВК «Група Вагнера») залишається у самому Бахмуті. Також з їхніми заявами треба бути обережними. Не все залежить тільки від нього (Пригожина), а, думаю, їхнє командування буде дивитися наскільки вони зможуть закрити ці позиції», – розповів Череватий.
Раніше очільник ПВК «Група Вагнера» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.
У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.
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