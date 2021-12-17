США можуть відправити до України вертольоти та інше обладнання, що раніше призначалось для Афганістану - WSJ

Білий дім розглядає можливість відправки до України військового обладнання, яке раніше призначалась Афганістану, пише видання The Wall Street Journal з посиланням на інформацію американських та українських посадовців.

Рішення ще не схвалено Національною радою безпеки США. Адміністрація США також працює над врегулюванням кризи дипломатичними шляхами, повідомили виданню посадовці США.

Серед обладнання, яке раніше призначалось афганським збройним силам - вироблені в Росії гелікоптери Мі-17, пише видання з посиланням на інформацію від посадовців США. Українська сторона також хотіла б отримати ракети "земля-повітря" "Стрінгер", йдеться в статті.

В листопаді, з посиланнями на джерела в американському уряді, CNN повідомляв, що адміністрація США розглядає можливість відправки до України додаткової зброї включно з переносними зенітно-ракетними комплексами "Стінгер" та гелікоптерами Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії. Новий пакет, за даними CNN, може включати додаткові протитанкові комплекси "Джавелін" та міномети.

Минулого тижня в Пентагоні оголосили, що Україна може використовувати комплекси "Джавелін" всередині країни з метою самооборони. На застосування таких комплексів не накладається географічних обмежень.

"Наше очікування щодо застосування "Джавелін" ... що вони будуть застосовуватись для самооборони. Немає географічних обмежень на те, де їх можуть застосовувати всередині України. Ми очікуємо, що вони будуть застосовані відповідально з метою самооборони", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі також оголосив про передачу Україні стрілецької зброї та боєприпасів зі США. Ця додаткова оборонна допомога Україні входить до пакету допомоги обсягом 60 млн дол, про який було оголошено під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

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