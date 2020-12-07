США експортували на $175 мільярдів зброї в 2020 році

США збільшили експорт озброєнь на 2,8 % у фінансовому 2020 році, згідно з даними, оприлюдненими Державним департаментом США та Пентагоном. Сума включає як постачання урядам інших країн, так і комерційний продаж.

Серед міжурядових угод програми FMS найбільшими угодами були постачання винищувачів F-35 та модернізація F-15j для Японії на загальну суму більше 27 мільярдів доларів. В десятці найбільших міжурядових угод також посавки до Марокко, Ізраїлю, Сінгапуру, Єгипту, Франції та Індонезії.

Збільшення військового експорту США було серед пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа.

США продовжують залишатись найбільшим експортером зброї у світі. Цього тижня шведська аналітична установа SIPRI оприлюднила дані про експорт зброї в 2019 році.

Експорт зброї найбільшими 25 компаніями, які досліджувала SIPRI, склав 361 мільярд доларів в 2019 році. З них 61% припав на американські компанії, 16% - китайські і 18% компанії із Західної Європи.

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