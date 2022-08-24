США провели авіаудари по контрольованих бойовиками районах в Сирії

БЕЙРУТ (AP) — Збройні сили США заявили вранці в середу, що завдали авіаударів у східній Сирії, націлених на райони, що використовуються воєнізованими угупованнями, яких підтримує Революційна гвардія Ірану.

Опозиційний монітор Сирійської обсерваторії з дотримання прав людини та колектив активістів Deir Ezzor 24 заявили, що метою авіаударів був табір Аяш, яким керує група Фатіміюн, що складається з шиїтських бойовиків з Афганістану. Воєнні спостерігачі повідомили, що щонайменше шість сирійських та іноземних бойовиків були вбиті в результаті авіаударів, тоді як Deir Ezzor 24 повідомив про 10 загиблих.

Дейр-ез-Зор — стратегічна провінція, яка межує з Іраком і містить нафтові родовища. Підтримувані Іраном бойовики та сирійські сили контролюють територію та часто були ціллю ізраїльських військових літаків у попередніх ударах.

В середу речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані виступив із заявою, в якій засудив американський удар «по народу та інфраструктурі Сирії». Він також заперечив будь-який зв'язок Ірану з тими, хто став мішенню. Іран регулярно заперечує озброєння груп ополченців, націлених на сили США в регіоні, незважаючи на те, що зброя пов’язана з ними.

Центральне командування збройних сил США заявило, що удари були «пропорційними, цілеспрямованими, спрямованими на обмеження ризику ескалації та мінімізацію ризику втрат». У ньому не були ідентифіковані цілі та не надано інформації про кількість втрат у результаті ударів, які, за словами військових, були завдані за наказом президента Джо Байдена.

«Сьогоднішні удари були необхідні для захисту персоналу США», — сказав речник Центрального командування полковник Джо Буччіно в заяві.

Міністерство фінансів США повідомило, що «Фатіміюн» брав участь у численних боях у Сирії та очолюється елітними іранськими силами «Кудс» Революційної гвардії.

"Склад Ayash є дуже важливим для іранських ополченців, - сказав Associated Press генеральний директор Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла. - Ми очікуємо, що Іран відповість або в аль-Танфі, або, можливо, в Іраку”.

Буччіно додав, що ця атака була відповіддю на напад 15 серпня, спрямований проти сил США. Під час цієї атаки безпілотники, нібито запущені підтримуваними Іраном ополченцями, націлилися на гарнізон Аль-Танф, який використовують американські сили. Центральне командування США заявило, що напад приніс «нуль втрат і руйнувань».

Державні ЗМІ Сирії не визнали ударів по Дейр-ез-Зору.

Сили США увійшли до Сирії в 2015 році, підтримуючи сили союзників у їхній боротьбі проти угруповання «Ісламська держава».