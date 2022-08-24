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США провели авіаудари по контрольованих бойовиками районах в Сирії
БЕЙРУТ (AP) — Збройні сили США заявили вранці в середу, що завдали авіаударів у східній Сирії, націлених на райони, що використовуються воєнізованими угупованнями, яких підтримує Революційна гвардія Ірану.
Опозиційний монітор Сирійської обсерваторії з дотримання прав людини та колектив активістів Deir Ezzor 24 заявили, що метою авіаударів був табір Аяш, яким керує група Фатіміюн, що складається з шиїтських бойовиків з Афганістану. Воєнні спостерігачі повідомили, що щонайменше шість сирійських та іноземних бойовиків були вбиті в результаті авіаударів, тоді як Deir Ezzor 24 повідомив про 10 загиблих.
Дейр-ез-Зор — стратегічна провінція, яка межує з Іраком і містить нафтові родовища. Підтримувані Іраном бойовики та сирійські сили контролюють територію та часто були ціллю ізраїльських військових літаків у попередніх ударах.
В середу речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані виступив із заявою, в якій засудив американський удар «по народу та інфраструктурі Сирії». Він також заперечив будь-який зв'язок Ірану з тими, хто став мішенню. Іран регулярно заперечує озброєння груп ополченців, націлених на сили США в регіоні, незважаючи на те, що зброя пов’язана з ними.
Центральне командування збройних сил США заявило, що удари були «пропорційними, цілеспрямованими, спрямованими на обмеження ризику ескалації та мінімізацію ризику втрат». У ньому не були ідентифіковані цілі та не надано інформації про кількість втрат у результаті ударів, які, за словами військових, були завдані за наказом президента Джо Байдена.
«Сьогоднішні удари були необхідні для захисту персоналу США», — сказав речник Центрального командування полковник Джо Буччіно в заяві.
Міністерство фінансів США повідомило, що «Фатіміюн» брав участь у численних боях у Сирії та очолюється елітними іранськими силами «Кудс» Революційної гвардії.
"Склад Ayash є дуже важливим для іранських ополченців, - сказав Associated Press генеральний директор Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла. - Ми очікуємо, що Іран відповість або в аль-Танфі, або, можливо, в Іраку”.
Буччіно додав, що ця атака була відповіддю на напад 15 серпня, спрямований проти сил США. Під час цієї атаки безпілотники, нібито запущені підтримуваними Іраном ополченцями, націлилися на гарнізон Аль-Танф, який використовують американські сили. Центральне командування США заявило, що напад приніс «нуль втрат і руйнувань».
Державні ЗМІ Сирії не визнали ударів по Дейр-ез-Зору.
Сили США увійшли до Сирії в 2015 році, підтримуючи сили союзників у їхній боротьбі проти угруповання «Ісламська держава».
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"Для нас важливо, щоб не просто Україна відстояла себе, а щоб Росія – програла" - Оксана Маркарова. Інтерв'ю
Чому не лише американський уряд, але й прості громадяни так підтримують Україну? Чи може міжнародна спільнота змусити росіян залишити ЗАЕС? Чи мають Сполучені Штати і Україна спільне бачення перемоги? Про це переддень Дня Незалежності Юлія Ярмоленко розпитала посолку України у США Оксану Маркарову.
США попередили Туреччину про санкції, через зв'язки з Росією
Велика бізнес-асоціація Туреччини підтвердила, що отримала лист від Міністерства фінансів США з попередженням про можливі санкції, якщо вона продовжить співпрацювати з Росією.
Вашингтон дедалі більше занепокоєний тим, що російський уряд і бізнес використовують Туреччину, щоб уникнути західних фінансових і торговельних обмежень, запроваджених у відповідь на повномасштабне вторгнення Кремля в Україну.
Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський президент Володимир Путін домовилися активізувати економічну співпрацю на саміті у чорноморському курорті Сочі на початку цього місяця.
Офіційні дані показують, що вартість турецького експорту до Росії з травня по липень зросла майже на 50 відсотків порівняно з минулим роком.
Імпорт російської нафти Туреччиною зростає, і обидві сторони погодилися перейти на оплату в рублях природного газу, який експортує пов’язаний з Кремлем гігант «Газпром».
У червні заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо відвідав Анкару та Стамбул, щоб висловити занепокоєння Вашингтона тим, що російські олігархи та великі підприємства використовують турецькі структури, щоб обійти санкції Заходу.
Туреччина, яка є членом НАТО, перебуває в хороших стосунках як з Москвою, так і з Києвом, намагається зберігати нейтралітет у конфлікті та відмовилася приєднатися до режиму міжнародних санкцій.
Адеємо надіслав лист до турецької бізнес-асоціації TUSIAD і Американській торговельній палаті в Туреччині, в якому попередив, що компанії та банки опинилися під загрозою санкцій.
У заяві у вівторок TUSIAD йдеться, що вони передали листа Міністерству закордонних справ і фінансів Туреччини.
Про зміст листа цього тижня вперше повідомила The Wall Street Journal.
«Ризик санкцій США»
"Будь-які фізичні та юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам, визначеним в санкційному переліку США, самі знаходяться під загрозою санкцій США", - написав Адеємо.
«Турецькі банки не можуть розраховувати на встановлення відповідних відносин із російськими банками, які потрапили під санкції, і зберегти відповідні відносини з великими світовими банками, а також доступ до долара США та інших основних валют».
Угода про економічну співпрацю, підписана Ердоганом і Путіним, включає домовленість про те, що більше турецьких банків розпочнуть процесинг російської платіжної системи «Мір».
Турецькі офіційні особи офіційно не відповіли на лист Адеємо.
Широка співпраця з Росією може допомогти підтримати хвору економіку Туреччини напередодні загальних виборів наступного року.
Ердоган раніше стверджував, що Анкара не може приєднатися до санкцій Заходу проти Москви через сильну залежність Туреччини від російського імпорту нафти та природного газу.
«Наша економіка така, що запровадження санкцій проти Росії найбільше зашкодить Туреччині», — заявив у червні радник Ердогана з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін.
"Ми застосували чіткий підхід. Прямо зараз жителі Заходу це прийняли", - сказав він.
- Голос Америки
Байден оголосив найбільший пакет допомоги Україні - майже 3 млрд доларів
Сполучені Штати оголосили про найбільший транш оборонної допомоги Україні - майже 2,98 млрд доларів зброї та обладнання надійде Україні за Ініціативою безпекової допомоги Україні. Про це президент США Джо Байден заявив в середу, 24 серпня, в День незалежності України.
Темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум'ям свободи, яка запалює душі вільних людей усюдиДжо Байден
"Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, системи захисту від безпілотників та радари, щоб забезпечити здатність продовжувати захищатись в довгостроковій перспективі", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому.
"Темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум'ям свободи, яка запалює душі вільних людей усюди", - виголосив американський президент, у вітальному слові до Дня незалежності України.
"Я знаю, що цей День незалежності з гіркотою зустрічають багато українців, адже тисячі з них вбито чи поранено, мільйони мусили переїхати зі своїх домівок і багато стали жервами російських звірств та нападів, - заявив Байден. - Однак шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, свою країну а також 31 рік незалежності".
Байден запевнив, що США, включаючи українську діаспору в країні "прагнуть бачити Україну демократичною, незалежною, суверенною та процвітаючою країною на десятиліття вперед".
"Народ України став натхненням для світу завдяки своїй хоробрості та відданості свободі", - йдеться у твіті Байдена, присвяченому Дню незалежності України.
До Дня незалежності України, Німеччина також оголосила про плани надати оборонну допомогу обсягом більше 500 мільйонів євро, а Канада заявила про надання 3,85 млн дол для фінансування екстрених служб України та поліції а також дорадчої роботи для міноборони України, повідомили в АР.
Статтю доповнено інформацією про твіт президента США Джо Байдена
- Голос Америки
Український - значить незалежний, сильний, вільний, незламний. США, НАТО, Європа вітають Україну з Днем незалежності
В Україні відзначають 31-шу річницю Незалежності. Про героїзм та відвагу українців у цей день говорять у міжнародній спільноті.
Слова Тараса Шевченка процитував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вітальному відеозверненні до Дня незалежності України.
"Дорогі українці, дорогі друзі, ваш великий поет Тарас Шевченко писав: "Та не однаково мені, як Україну злії люде. Присплять, лукаві, і в огні. Її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені". Не однаково і НАТО", - виголосив посадовець.
Столтенберг відзначив хоробрість і рішучість українців і запевнив - НАТО підтримує Україну: "НАТО підтримує Україну з часу її незалежності і ви можете розраховувати на НАТО стільки, скільки буде потрібно. Україна переможе!"
Синоніми слова «український»: «незалежний», «сильний», «вільний», «незламний», - йдеться в привітанні Агенції міжнародного розвитку США.
"Ми і далі стоятимемо пліч-о-пліч із вами у той час, як ви чините опір агресії з боку Росії", - йдеться у дописі американського відомства у Twitter.
"Ми знаємо, що Україна переможе", - заявила у відеозверненні до Дня незалежності України посол США Бріджит Брінк.
"Історії героїзму й хоробрості багатьох українців, яких я зустріла після приїзду, надихають мене", - сказала вона і висловила глибоку шану українським збройним силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України. Брінк запевнила: США підтирмують Україну:
"Ми стоїмо з вами зараз і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократчиної, процвітаючої та незалежної України", - заявила Брінк.
До українців звернулась і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вказала на непохитність підтримки України з боку Європи.
"Наші дії ніколи не будуть співмірні тим жертвами, на які ви йдете щодня. Але ми можемо і будемо стояти на вашому боці. ЄС був із вами в цій боротьбі від самого початку. І залишатиметься доти, доки буде необхідно", - мовиться у відеозверненні посадовиці.
Європа допомагає Україні подолати гуанітарну кризу, наголосила Фон дер Ляєн, зокрема Євросоюз відкрив двері для українских родин, які знайшли тут прихисток.
"Наші школи прийняли понад три мільйони українських дітей, щоб вони могли продовжити навчання та повернутися додому, коли закінчилься ця війна. Разом з вами ми відбудуємо ваші міста - цеглина за цеглиною, знов засіємо ваші сади і поля - зернина за зерниною. Ваші діти будуть рости у вільній і справедливій Україні", - виголосила посадовиця.
"Ви - натхнення для майбутніх поколінь", - звернулась до захисників України та борців за свободу президентка Молдови Мая Санду. Вона побажала миру та процвітання Україні.
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