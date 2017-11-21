Формального ембарго на надання США зброї Україні нема – експерт Карпентер

Колишній високопосадовець в адмінстрації Обами, який опікувався питаннями України та Росії Майкл Карпентер, посилаючись на свої джерела у Вашингтоні, сказав «Голосу Америки», що сумнівається, що адміністрація Трампа прийме рішення озброювати Україну.

«Цього року оборонний бюджет передбачає 350 мільйонів для України. Це хороша сума, це більше, ніж минулого року, я сподіваюсь, що така сума буде затверджена, тому що Україні потрібна допомога. Але саме по собі рішення Конгресу надати оборонну зброю немає ніякого значення, тому що в нашій системі виконавча влада є єдиною гілкою, яка вирішує, яку зброю надавати», - заявив екс-заступник помічника міністра оборони США.

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Карпентер каже, що у формальному розумінні ембарго на надання Україні зброї нема. Тим не менш, однак, є фактичне ембарго, - зазначає він.

«Попередня адміністрація принципово вирішила не надсилати зброю, хоча говорячи формально – адміністрація не прийняла ніякого рішення. Так що ця позиція стала фактичним ембарго. Не було формальної політики. І зараз нема. Але це не так важливо. Що важливо – чи Україна отримає зброю, чи ні. І на жаль цього поки що не сталось. Сподіваюсь це зміниться, але я песиміст у цьому питанні», - каже Майкл Карпентер.

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