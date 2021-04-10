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Зеленський та Ердоган підписали декларацію після засідання Стратегічної ради

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками своєї зустрічі 10 квітня підписали декларацію. Український текст документу оприлюднив Офіс президента.

Згідно з ним, за підсумками дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною сторони вирішили, поміж іншого:

  • «активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами в сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді»;
  • продовжувати співпрацю у форматі «Квадрига» на рівні міністрів та координаторів;
  • «підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах»;
  • підтримати створення «Кримської платформи»;
  • посилити «спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину Крим внаслідок тимчасової окупації»;
  • посилити співробітництво та спільні зусилля у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом у всіх їх формах та проявах;
  • забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;
  • підтвердити відданість подальшому посиленню співпраці у галузі оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проєктів;
  • забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в’їзду та покращення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму;
  • здійснювати підтримку освітньої діяльності Турецького фонду «Мааріф» в Україні.

Також, як повідомляв Офіс президента, в ході візиту української делегації до Туреччини 10 квітня перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі. Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган.

Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви. Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і виступає на захист кримських татар – тюркського народу, який зазнає переслідувань і репресій під російською окупацією в Криму.

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