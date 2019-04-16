В ідеалі Зеленський-президент слухатиметься радників, лідерів громадянського суспільства - політолог

Зеленського підтримують саме тому, що перші 5 президентів України, - які зробили кар'єру у політиці та мали політичний досвід - з різних причин виявилися неспроможними якісно виконувати роботу президента

Брак напрацьованих політичних зв'язків у Володимира Зеленського створює можливість, що у разі обрання президентом України громадянське суспільство зможе вплинути на формування його кабінету та ухвалення рішень його урядом. Якщо при президенті Зеленському буде налагоджено взаємодію між його Адміністрацією та громадянським суспільством, ризики створені недосвідченістю Зеленського буде пом'якшено.

Про це у статті, оприлюдненій аналітичним дослідницьким European Council on Foreign Relations, пише Андреас Умланд, старший дослідник Центру європейської безпеки в Інституті міжнародних відносин у Празі.

Умланд відзначає, що піднесення Зеленського, людини без політичного та управлінського доступу, не є ознакою нераціональності виборців. На думку дослідника, українці своєю підтримкою Зеленського не відмовляються від "лідерів з високими стандартами самоорганізації, винахідливості, професіоналізму, чи простої людської чесності". Натомість, каже Умланд, Зеленського підтримують саме тому, що перші 5 президентів України, - які зробили кар'єру у політиці та мали політичний досвід - з різних причин виявилися неспроможними якісно виконувати роботу президента.

"З такою передісторією не є цілком нераціональним для українців бажати спробувати щось інше", - пише дослідник.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, відповідно до одного з рейтингів, кандидат у президенти Володимир Зеленський майже втричі випереджає чинного президента України Петра Порошенка.

За винятком диплому правника та деяких знань англійської мови, Зеленський непідготовлений до цієї ролі. Але він може призначити компетентних міністрів та бюрократів з необхідними освітою та досвідом у цих царинах. В ідеалі, Зеленський буде достаньо скромним, щоб слухати їх поради

На думку Умланда, брак досвіду Зеленського несе серйозні ризки, але може бути пом'якшений, якщо у Зеленського (який, на думку дослідника, не має належної команди помічників та радників) реально дослухатимуться до громадянського суспільства. Останнє, вважає Умланд, продемонструвало свою здатність "мобілізуватись та втручатись у політичні справи у порівняно мирний та демократичний спосіб".

Експерт відзначає, що потенційні негативні наслідки недосвідченості Зеленського можуть бути компенсовані особливостями політичної системи в Україні, яка "лишає відчутну владу у руках парламентської більшості, бюрократичного апарату та прем'єр-міністра".

"Це може обмежити коло повноважень президента його безпосереднім мандатом: закордонною, безпековою, судовою та оборонною політикою. За винятком диплому правника та деяких знань англійської мови, Зеленський не підготовлений до цієї ролі. Але він може призначити компетентних міністрів та бюрократів з необхідними освітою та досвідом у цих царинах. В ідеалі, Зеленський буде достаньо скромним, щоб слухати їх поради", - резюмує свій аналіз Андреас Умланд.

Низка оглядачів відначає, що у разі перемоги на виборах президента України, Зеленському для консолідації влади знадобиться потужна фракція у парламенті, отримання якої можуть гарантувати дочасні вибори до Ради. Вибори до Ради мають відбутись наприкінці жовтня.

Порошенко назвав варіант розпуску Ради новообраним президентом "шляхом до тоталітаризму"

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що у разі проведення досторокових парламентських виборів Україні може загрожувати криза.

"Натяки на достроковий і, до речі, незаконний розпуск Верховної Ради у разі зміни президента вже також пролунали. Це означає політичну кризу, тривалу паузу у відносинах з партнерами, поставить під сумнів нашу здатність подолати пікові боргові навантаження у травні і вересні і в 2020 році", - наводить слова Порошенка УНІАН.

Петро Порошенко також назвав варіант розпуску Ради новообраним президентом "шляхом до тоталітаризму".

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