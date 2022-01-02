Байден запевнив Зеленського - США та союзники дадуть рішучу відповідь у випадку подальшого вторгнення Росії до України

США, союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у випадку, якщо Росія проведе подальше вторгнення до України. У цьому президент США Джо Байден запевнив українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови 2 січня, повідомила пресі речниця Білого дому Джен Псакі.

Під час розмови, президенти висловили підтримку дипломатичним заходам, що розпочнуться наступного тижня, йдеться в заяві. Серед цих заходів - засідання ради НАТО-Росія, переговори російських та американських дипломатів в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності а також засідання ОБСЄ.

Байден також підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, зусиллям з деескалації на Донбасі та втіленню Мінських домовленостей.

"Президент Байден підкреслив відданість Сполучених Штатів, союзників та партнерів принципу "нічого про вас без вас", - заявила Псакі за результатами розмови Байдена та Зеленського. - Він підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України. Він також висловив підтримку зусиллям із розбудови довіри задля деескалації на Донбасі і активної дипломатії з втілення Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату".

Розмова відбулась через кілька днів після телефонного спілкування Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Під час розмови з Путіним Байден вказав російскому президенту, що на Росію очікують значні наслідки в разі подальшого вторгнення до України. "Ми чітко зазначили президенту Путіну - якщо він зробить ще кроки в Україну, настануть значні санкції, - заявив Байден спілкуючись з пресою у своїй резиденції в штаті Делавер 31-го грудня. - Ми збільшимо присутність в Європі із союзниками по НАТО і ціна за такі його дії буде високою".

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