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Ердоган через Україну хоче покращити відносини зі США. Зеленський - отримати "запасні двері" до Путіна. Експерти про зустріч президентів
Президент України Володимир Зеленський повідомив, про що він говорив під час свого візиту до Туреччини 7 липня на зустрічі з керівництвом країни, і передусім - з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки і зернової ініціативи. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», – написав Зеленський у Twitter.
У мережі Телеграм президент Зеленський перед переговорами в Туреччині додав: "Зустріч з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Дуже важливі переговори. Безпека – і в нашому Чорноморському регіоні, і загалом в Європі. Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів. Увага саміту у Вільнюсі, що готується".
Коментуючи цей візит, західні експерти говорять, що для політики президента Зеленського зараз найважливіші два питання – зібрати прихильників до запрошення України вступити до НАТО та надання зброї, якої Київ потребує для контрнаступу.
"На саміті НАТО будуть обговорювати постачання зброї в Україну. Зеленський сьогодні лобіюватиме в Ердогана, щоб той підштовхнув Альянс надати ту зброю, якої Україна потребує найбільше, наприклад, військові літаки», – каже Жаспер Мортімер, оглядач французького міжнародного телеканалу France24.
Зернова угода також матиме критичне значення, додає оглядач.
"Її термін спливає через 10 днів. Зеленський проситиме Ердогана закликати Росію її відновити", – каже Мортімер.
Інший експерт з турецької політики, оглядач Явуз Байдар, який живе у Франції, вважає, що інтереси України та Туреччини збігаються, навіть якщо Зеленський розуміє, що Ердоган балансує між інтересами України й Росії.
"Ердоган не відмовить і продовжить свій діалог з (президентом Росії Володимиром) Путіним", – вважає Байдар. Експерт також переконаний, що сигнали від Туреччини щодо НАТО будуть позитивними для України.
Як каже Байдар, для Ердогана зараз важливо відновити добрі стосунки зі США і зустріч із Зеленським буде "ще одним інструментом", щоб довести, що він не є "проблематичним членом НАТО" перед самітом альянсу у Вільнюсі.
Як зауважив Жаспер Мортімер, Ердоган в цій нинішній ситуації не є нейтральною стороною: "Він продає Україні військові безпілотники, при цьому він не запровадив санкції Заходу проти Росії".
Зеленський, зі свого боку, хоче використати близькість Ердогана до НАТО та його тісні стосунки з Путіним.
"Для Зеленського Ердоган є цінні “запасні двері” до Путіна, якщо можна сказати", – каже експерт.
Агентство Reuters цитує речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що у п'ятницю Кремль уважно стежитиме за підсумками зустрічі в Туреччині президентів Зеленського та Ердогана, на якій обговорюватиметься можливе продовження Чорноморської зернової угоди. Як сказав Пєсков, президент Росії Володимир Путін може незабаром поговорити з Ердоганом, але дата поки не визначена.
Москва погрожує припинити зернову угоду, термін дії якої закінчується 17 липня, і якої було досягнуто за посередництва посередництво Туреччини та ООН.
Якщо Росія не погодиться продовжити угоду, малоймовірно, що західні країни продовжуватимуть співпрацювати з офіційними особами ООН, допомагаючи Москві з її експортом, сказав керівник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс.
Останні три судна, які прямують за угодою, завантажують вантажі в українському порту Одеса і, ймовірно, відправляться в понеділок, повідомляє Reuters.
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Еван Гершкович 100 днів у російській в’язниці. Чи вдасться США звільнити журналіста WSJ в обмін на російського хакера?
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що адміністарція Байдена веде переговори щодо можливості обміну ув’язненими з Росією для того, щоб звільнити репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.
«Але ці дискусії не дали чіткого шляху до вирішення», – додав Салліван у п'ятницю на брифінгу у Білому домі.
Раніше цього тижня Кремль заявив, що певні контакти між Росією та США щодо обміну полоненими зберігаються, але вони мають залишатися «в повній тиші».
За повідомленнями, Кремль розглядав можливість обміну Гершковича на Володимира Дунаєва, російського громадянина, якого у США звинувачують у кіберзлочинстві.
Репортер, звинувачений у шпигунстві
Ув’язнений американський журналіст Еван Гершкович вже 100-й днів перебуває за ґратами в Росії. Московського репортера видання The Wall Street Journal затримали 29 березня під час відрядження у російському Єкатеринбурзі. Його звинувачують у шпигунстві.
Гершкович став першим за понад 30 років американським журналістом звинуваченим у роботі на західну розвідку. Зараз він чекає у СІЗО на суд - йому загрожує до 20 років неволі.
Сам Гершкович, керівництво WSJ та американський уряд категорично відкидають звинувачення на адресу журналіста.
Незалежні медійні організації переконанні, що арешт журналіста це – черговий етап в занепаді свободи преси під владою Володимира Путіна.
«Ув’язнення Евана це – чергове загострення у війні Путіна проти вільної преси, це розширення утисків вже за межі внутрішнього російського медіапростору, який і до того був повністю зачищений», - заявив Голосу Америки Клейтон Веймерс, виконавчий директор американської філії «Репортерів без кордонів».
У новому розслідуванні колеги Евана Гершковича із видання The Wall Street Journal з’ясували подробиці того, як російська ФСБ шпигувала за американськими журналістами, дипломатами та іншими громадянами. Нерідкі були випадки, коли спецслужби переходили межу і залякували іноземців.
Зокрема, за дивним збігом обставин в американського дипломата загинула собака, на автомобілях посольства були проколоті шини. ФСБ, не приховуючи, слідкувала за дітьми дипломатів. А в квартирах, які вони обшукували, залишали свої «візитки»: пересунуту шафу, недопалок чи навіть фекалії.
Нові арешти, старі ув'язнені, історія обмінів
У російській тюрмі також перебуває Пол Велан, колишній морський піхотинець США, якого у Росії звинувачують у шпигунстві, які Вашингтон також вважає фальсифікацією. Він перебуває за ґратами вже майже 5 років з 16-ти, до яких його засудив російський суд.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці червня у Москві заарештували американського музиканта за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Тревіса Майкла Ліка, 51-річного американського музиканта і колишнього десантника, який працював у Москві учителем англійської мови та допомагав перекладати пісні для російських груп, московський суд вирішив залишити його під вартою до 6 серпня.
Російські ЗМІ повідомили, що в квартирі Ліка "знайшли підозрілу речовину", йому може загрожувати до 12 років позбавлення свободи.
У грудні минулого року американську баскетболістку Брітні Грайнер звільнили після обміну ув’язненими. Раніше її засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин - Вашингтон назвав цей вирок "надмірним і невідповідним".
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