Ердоган через Україну хоче покращити відносини зі США. Зеленський - отримати "запасні двері" до Путіна. Експерти про зустріч президентів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, про що він говорив під час свого візиту до Туреччини 7 липня на зустрічі з керівництвом країни, і передусім - з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки і зернової ініціативи. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», – написав Зеленський у Twitter.

У мережі Телеграм президент Зеленський перед переговорами в Туреччині додав: "Зустріч з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Дуже важливі переговори. Безпека – і в нашому Чорноморському регіоні, і загалом в Європі. Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів. Увага саміту у Вільнюсі, що готується".

Коментуючи цей візит, західні експерти говорять, що для політики президента Зеленського зараз найважливіші два питання – зібрати прихильників до запрошення України вступити до НАТО та надання зброї, якої Київ потребує для контрнаступу.

"На саміті НАТО будуть обговорювати постачання зброї в Україну. Зеленський сьогодні лобіюватиме в Ердогана, щоб той підштовхнув Альянс надати ту зброю, якої Україна потребує найбільше, наприклад, військові літаки», – каже Жаспер Мортімер, оглядач французького міжнародного телеканалу France24.

Зернова угода також матиме критичне значення, додає оглядач.

"Її термін спливає через 10 днів. Зеленський проситиме Ердогана закликати Росію її відновити", – каже Мортімер.

Інший експерт з турецької політики, оглядач Явуз Байдар, який живе у Франції, вважає, що інтереси України та Туреччини збігаються, навіть якщо Зеленський розуміє, що Ердоган балансує між інтересами України й Росії.

"Ердоган не відмовить і продовжить свій діалог з (президентом Росії Володимиром) Путіним", – вважає Байдар. Експерт також переконаний, що сигнали від Туреччини щодо НАТО будуть позитивними для України.

Як каже Байдар, для Ердогана зараз важливо відновити добрі стосунки зі США і зустріч із Зеленським буде "ще одним інструментом", щоб довести, що він не є "проблематичним членом НАТО" перед самітом альянсу у Вільнюсі.

Як зауважив Жаспер Мортімер, Ердоган в цій нинішній ситуації не є нейтральною стороною: "Він продає Україні військові безпілотники, при цьому він не запровадив санкції Заходу проти Росії".

Зеленський, зі свого боку, хоче використати близькість Ердогана до НАТО та його тісні стосунки з Путіним.

"Для Зеленського Ердоган є цінні “запасні двері” до Путіна, якщо можна сказати", – каже експерт.

Агентство Reuters цитує речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що у п'ятницю Кремль уважно стежитиме за підсумками зустрічі в Туреччині президентів Зеленського та Ердогана, на якій обговорюватиметься можливе продовження Чорноморської зернової угоди. Як сказав Пєсков, президент Росії Володимир Путін може незабаром поговорити з Ердоганом, але дата поки не визначена.

Москва погрожує припинити зернову угоду, термін дії якої закінчується 17 липня, і якої було досягнуто за посередництва посередництво Туреччини та ООН.

Якщо Росія не погодиться продовжити угоду, малоймовірно, що західні країни продовжуватимуть співпрацювати з офіційними особами ООН, допомагаючи Москві з її експортом, сказав керівник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс.

Останні три судна, які прямують за угодою, завантажують вантажі в українському порту Одеса і, ймовірно, відправляться в понеділок, повідомляє Reuters.