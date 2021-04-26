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Зеленський сподівається зустрічі з Путіним і переформатування Мінських угод, але Москва реагує стримано

Президент України Володимир Зеленський сказав у понеділок 26 квітня, що має підстави говорити про можливість його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів про припинення війни на Донбасі.

Під час події у Києві з нагоди 35 роковин вибуху на Чорнобильській атомній електростанції Зеленський сказав журналістам, що сторони вже майже домовилися про нове припинення вогню на сході України, яке мало б набрати чинності на Великодні свята (2 травня).

Мінський процес має бути в цій ситуації більш гнучким.
Зеленський в інтерв’ю FT

Хоча на Донбасі мало б діяти перемир’я узгоджене 2020 року у липні, з початку цього року там загинули вже понад 30 українських військових.

Президент Зеленський припустив, що «усе йде до факту», що відбудеться його зустріч з президентом Путіним, до якої український керівник знову закликав на тлі загрозливого стягування російських військ до кордонів України та в окупованому Криму.

В Росії минулого тижня заявили про початок відведення військ після багатьох висловлювань стурбованості з боку західних країн та організацій.

У Москві не заперечили можливість зустрічі Зеленського з Путіним, але речник російського президента Дмитрій Песков сказав російському інформаційному агентству у понеділок, що наразі немає жодних подробиць щодо можливого часу і місця таких переговорів.

Песков також негативно відгукнувся на черговий заклик президента України змінити Мінські угоди і розширити кількість учасників у Нормандському форматі.

У так званих нормандських зустрічах зазвичай беруть участь чотири сторони: Німеччина і Франція, які виконують роль посередників у переговорах України з Росією.

Але українські представники неодноразово пропонували зміни, вказуючи на те, що Мінський процес за майже 7 років так і не привів до тривкого миру на Донбасі.

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Останньою стала пропозиція Володимира Зеленського в інтерв’ю газеті Financial Times 26 квітня залучити до теперішньої нормандської четвірки також США, Велику Британію і Канаду.

«Мінський процес має бути в цій ситуації більш гнучким. Він повинен служити завданням сьогодення, а не минулого», - сказав Зеленський газеті.

Дмитрій Песков назвав такі заклики українського керівника «тривожними» і сказав, що Україна хоче змінити теперішній мирний процес «не поклавши йому край».

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Речник Державного департаменту США прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні. Відео
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Речник Державного департаменту США прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні. Відео

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