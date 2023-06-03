Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але додав, що він може виявитися тривалим і повернення всіх українських територій дорого коштуватиме країні.

В інтерв’ю газеті Wall Street Journal, яке було записано в Одесі, Зеленський сказав: «Ми твердо віримо, що нам це вдасться».

Він додав, що не знає, скільки часу може тривати контрнаступ, і сказав, що не може дати прогноз про те, як він відбуватиметься.

«Якщо чесно, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», – сказав він Wall Street Journal.

У годинній розмові з газетою Зеленський сказав, що має побоювання, що вибори в США наступного року можуть привести до влади менш сприятливу адміністрацію, і закликав НАТО запропонувати Києву чіткий шлях до членства України.

Зеленський визнав перевагу Росії в повітрі на передовій і сказав, що через відсутність захисту від російської авіації, в контрнаступі «загине велика кількість солдатів».

Говорячи про зброю, яку досі потребує його країна, він сказав, що Україні терміново потрібні додаткові системи протиракетної оборони Patriot виробництва США для захисту громадян від повітряних бомбардувань і для захисту військ на передовій.

Wall Street Journal зазначає, що заяви Зеленського відображають його бажання знайти баланс між натиском, щоб отримати те, що йому потрібно, щоб не втратити незалежність України і внутрішню політичну підтримку, і водночас не відштовхуючи союзників і не підривати їхню підтримку, яка обчислюється у десятках мільярдів доларів.

Як повідомляв Голос Америки, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у п’ятницю в Білому домі, що Сполучені Штати, союзники і партнери зробили усе можливе, щоб допомогти Україні підготуватися до контрнаступу.

За його словами, йшлося не тільки про системи протиповітряної оборони, бронетехніку та артилерію, але і про боєприпаси і тренування військових.

Кірбі нагадав про нещодавно оголошений новий пакет безпекової допомоги від Міноборони США вартістю до 300 мільйонів доларів.

У 39-й пакет безпекової допомоги, з серпня 2021 року, входять системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї.

Минулого тижня Голос Америки повідомив про те, що за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, країни групи «Рамштайн» пообіцяли Україні посилити її наземні системи протиповітряної оборони та заповнити інші прогалини у зброї та військових можливостях після запиту українського міністра оборони.