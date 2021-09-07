«Розмова була відвертою і чесною» – Крістіна Квін про зустріч Байдена і Зеленського, арешти в Криму та інвестиції в Україні

США уважно відстежують, як Росія арештовує людей з політичних причин в Криму та не лише там. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. За її словами, Сполучені Штати рішуче засуджують дії Росії та продовжують тісну співпрацю з ООН, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями, щоби притягти Росію до відповідальності за політично-вмотивовані арешти.

Крім того, Крістіна Квін поділилася думками щодо результатів зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена в Білому домі та розповіла, що потрібно американським інвесторам, аби вони, без остраху, інвестували в Україну.

– Почнемо з останніх новин – обшуки, затримання, російські звинувачення десятків кримських татар, серед них – видатний активіст Наріман Джелял. США засудили такі дії, але я хочу спитати у вас – чи достатньо цього? Що ще можна зробити, щоб припинити репресії в Криму?

Ми уважно відстежуємо те, як Росія арештовує людей з політичних причин в Криму і не лише

– Як ви могли бачити, вчора посольство США в Україні зробило заяву щодо цієї проблеми. Ми засудили неналежні затримання кримських татар. Для нас такі дії Росії - не новина. Ми уважно відстежуємо те, як Росія арештовує людей з політичних причин в Криму і не лише. Ми регулярно це засуджуємо. Я вважаю, що нам важливо співпрацювати зі світовою спільнотою для того, щоб Росія та інші режими відповідали за політично вмотивовані арешти. Ми регулярно працюємо в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з цією метою. Я вважаю, що необхідно також завжди привертати увагу міжнародних спостерігачів до таких неналежних та незаконних затримань.

– Давайте поговоримо про зустріч президентів. Після зустрічі президентів США та України обидві сторони назвали її «успішною». Утім, деякі експерти, такі як Олександр Вершбоу, колишній посол США в Росії, кажуть, що необхідними є більш серйозні зобов'язання з боку США. Зокрема, немає планів щодо суттєвого збільшення військової допомоги або відновлення позиції спеціального посла США в Україні щодо мирних переговорів. Що ви можете сказати про такі побоювання?

– Із усією повагою до пана посла, я б з ним не погодилася. По-перше, у день зустрічі було оголошено, що цьогорічна військова допомога Сполучених Штатів Америки Україні буде збільшена на 60 мільйонів доларів. Це Україна отримає на додачу до вже наданих 360 мільйонів доларів. Відповідно, загальна сума складатиме 420 мільйонів доларів.

Ми тижнями працювали над термінами зустрічі, і ці числа найкраще підходили обом президентам

По друге, ми оголосили про підписання низки договорів у надзвичайно різних сферах: безпековій, енергетичній, економічній та торговій. Я вважаю, що це так само важливо, як і матеріальна допомога. Наступні місяці та роки ми займатимемося впровадженням цих договорів. Наостанок, ми заснували декілька груп, комісій. Вони зустрічатимуться на постійній основі та детально пропрацьовуватимуть усе те, про що йшлося у договорах та на зустрічах із президентом Зеленським.

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні під час інтерв'ю Радіо Свобода

Зустріч лідерів, безумовно, має велику символічну вагу, втім, нею все не обмежується. Ця зустріч стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки різних тем. У Комісії стратегічного партнерства обговорюватимуть широкий спектр проблем, але паралельно відбуватиметься діалог щодо енергетики та клімату, будуть також окремі перемови щодо безпекових питань, а торгівлею опікуватиметься Консультативна група з торгівлі та інвестування. Перемовини розпочнуться восени цього року чи на початку наступного. На цих зустрічах наші експерти спільно працюватимуть для поглиблення відносин між країнами.

Мені здалося, що енергія на зустрічі президентів була досить позитивна.

– Як ви гадаєте, чи був встановлений між президентами позитивний зв’язок, «хімія», так би мовити?



– Так, я це відчувала саме таким чином! Ця розмова була відвертою та чесною, що мені надзвичайно сподобалося. Були обговорені саме ті проблеми, які цікавили обидвох президентів. Для цього необхідна впевненість та довіра. Це демонструє міцні та гарні відносини. Тож, мені здалося, що енергія на зустрічі була досить позитивна.

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) під час зустрічі з президентом США Джо Байденом. Вашингтон, 1 вересня 2021 року

– Низка політичних спостерігачів з обох сторін зосередилися на термінах зустрічі. Зустріч відбулася під час найгіршого тижня у політичному календарі, коли Конгрес США був у відпустці, тож Зеленський не зміг зустрітися з багатьма американськими політиками. Ми знаємо, що він мав намір поговорити з конгресменами стосовно «Північного потоку-2». У медіа стверджують, що це було сплановано навмисно. Чи погоджуєтесь Ви з цим?

– Ні, ми тижнями працювали над термінами зустрічі, і ці числа найкраще підходили обом президентам. До того ж ми не хотіли вичікувати. Якби зустріч відклали на один чи два місяці до повноцінного початку сесії Конгресу, це могло б уповільнити старт роботи комісій, про які я згадувала раніше у нашій розмові. Ми дійсно хотіли провести зустріч якнайшвидше, і тоді розпочати інтенсивну роботу на всіх цих майданчиках.

Я хочу відзначити також і те, що президент Зеленський зміг зустрітися з членами Палати представників, адже вони вже повернулися до роботи. Він зустрівся з Марсі Каптур, яка є співочільницею Українського кокусу (групи підтримки – ред.) в Конгресі, тож йому вдалося поспілкуватися з членами Палати представників.

До того ж на сьогодні (6 вересня – ред.) запланована зустріч Зеленського з 4 сенаторами, які прибули в Київ. Хоч на час візиту сенаторів дійсно не було у Вашингтоні, я впевнена, що вони прибуватимуть з візитами у Київ. Нині вже приїхало чотири з них.

– Президент України Володимир Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію, щоби та звільнила українських військовополонених та політв’язнів. Українська делегація передала Білому дому список із 450 осіб. Як США можуть допомогти Україні у вирішенні цього питання?



– США регулярно підтримує політв’язнів по всьому світу, не лише в Росії. Неналежно затримані в Росії політв’язні викликають занепокоєння США. Ми будемо і далі докладати зусиль для їх визволення, ми так діємо завжди. Для цього ми організовуємо двосторонні перемовини, використовуємо багатосторонні майданчики, як от ОБСЄ чи інші. Також ми привертаємо увагу до таких випадків, як от зі затриманими кримськими татарами, про яких ми вчора зробили заяву.

Так, Україна приваблює американських інвесторів

– Після зустрічі з президентом Байденом президент Зеленський відправився до Каліфорнії на зустріч з підприємцями. Команда Зеленського впевнена, що цей візит позитивно вплине на майбутні інвестиції в Україну. Як ви вважаєте, чи зацікавлені американські інвестори в Україні? І що має зробити український уряд, щоб зробити Україну привабливою для американських інвесторів?

Питання судової реформи є ключовим для американських інвесторів. Особливо – верховенство права та неупереджений судовий процес, у якому були б відсутні зовнішні впливи

– Перш за все, я хочу підтвердити: так, Україна приваблює американських інвесторів. Я думаю, влучними ідеями були подорож Зеленського в Каліфорнію та особливо його увага до технологій. Я так думаю через те, що в Україні є жвава індустрія технологій, тож інвестори зі США, країни, яка теж активна у сфері технологій, зацікавлені у використанні української креативної енергії.

Зеленський зустрівся з очільником Apple, надзвичайно важливим лідером у цій сфері. Ця компанія вже була активною в Україні. Схоже, вони будуть працювати тут і далі, збільшуючи свою активність.

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні

Загалом, питання судової реформи є ключовим для американських інвесторів. Особливо – верховенство права та неупереджений судовий процес, у якому були б відсутні зовнішні впливи. Вони постійно підіймають ці питання.

Президент Зеленський дещо просувається у цьому напрямку. Наприкінці останньої сесії Верховної Ради було ухвалено два закони, що входять до судової реформи. Ми прагнемо і далі працювати разом з Україною над судовою реформою, яка надасть американським інвесторам ще більше впевненості в Україні.

– Ви вже згадували про комісію стратегічного партнерства. Нещодавно стало відомо, що Україна та США активізують роботу комісії зі стратегічного партнерства між країнами. Що буде на порядку денному першого засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США цієї осені? Чи можете ви назвати головну проблему з точки зору США?



– Ми досі не узгодили детальну програму зустрічі, тож я не можу розповісти, що саме винесуть на зустріч. Втім, я можу зазначити, що робота комісії охоплюватиме низку тем, щодо яких ми співпрацюємо. Безумовно, безпека є важливою темою, про яку ми говоритимемо.

Реформи – теж вагоме питання. Енергетика, її безпекова та реформаційна сторони, також є важливою темою. Крім того – питання у сфері бізнесу та інвестиції. Комісія охопить всі ці питання, і я впевнена, що вони потраплять у програму зустрічі. Все ж, досі реальної програми не вироблено, тож, я, на жаль, не зможу вам розповісти всі її деталі. Я повідомлю, коли ми її матимемо.

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