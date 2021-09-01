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Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у США

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті полеглих американських військових.

Зеленський поклав вінок до могили Невдомого солдата на Арглінгтонському цвинтарі, що неподалік від столиці США.

В церемонії взяв участь генерал Сухопутних військ США Аллан Пепін. Під час церемонії звучали гімни США та України.

У вівторок у Вашингтоні Зеленський поклав квіти до пам'ятнику жертв Голодомору. Він планує також відвідати музей Голокосту.

Програма Зеленського в середу також включає зустрічі з американськими фінансистами та з групою підтримки України в Конгресі США.

Приблизно в 2 годині за місцевим часом (9 вечора за Києвом) розпочнеться зустріч Зеленського з президентом США у Білому домі. Джо Байден заявив, що очікує на можливість привітати президента України Володимира Зеленського в своїй резиденції.

Зустріч "підтвердить підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України з боку Америки", - написав президент США у Twitter у середу зранку.

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