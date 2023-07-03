Зеленський привітав США з Днем незалежності і нагадав, що НАТО - це "запорука миру"

Президент України у статті американського видання Wall Street Journal "Володимир Зеленський: З Днем народження, Америко" привітав США із Днем незалежності, назвав "російську тиранію" слабкою і згадав про НАТО як "запоруку миру". Стаття була опублікована в газеті 2 липня 2023 року.

"Російська тиранія бачить, що вона не вічна і не тривала, коли дивиться на Україну — вільну, незалежну Україну; сильну демократичну Україну, що веде до справжньої демократії та свободи, що поширюється тут, на східному фланзі Європи, і особливо в Росії. Інтеграція України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Заходом є запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме, і мир перемагатиме", - зазначив Володимир Зеленський у статті.

Він назвав США "винятковою" країною і закликав до "більшої винятковості" Америки: "Коли якийсь тиран ненавидить Америку і заперечує її виняткову роль у боротьбі за свободу, він визнає власну неминучу поразку. До російської тиранії я кажу, що світ потребує більше американської винятковості, а не менше".

Президент України сказав, що потенційна поразка українців на війні може спонукати інші країни до агресії, а Росію - до прямої конфронтації з НАТО. В цьому контексті Володимир Зеленський не згадав Китай, який, як застерігають критики, має амбіції щодо Тайваню.

Зеленський також додав, що подібну агресію можуть зупинити лише "союзи, створені для захисту свободи". Одним із таких союзів є НАТО. Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт 11-12 липня цього року у Вільнюсі. Україна домагається, щоб на цій зустрічі Києву запропонували чіткий шлях, коли і як можна стати членом альянсу.

"Якщо — не дай Бог — Росія досягне успіху в Україні, це ще більше підбадьорить такі країни як Іран взяти зброю проти вільних народів у всьому світі. Це спонукало б Росію до глибшого вторгнення в Європу, приводячи її до прямої конфронтації з НАТО. Такі сценарії можна зупинити лише стійким захистом свободи, тими, хто прагне свободи, і союзами, створеними для захисту свободи", - зазначив глава української держави.

Зеленський порівняв здобуття незалежності США у 1776 році із нинішньою боротьбою за свободу українців: "Сьогодні, коли американці святкують свою свободу та незалежність, ми святкуємо разом з вами і уявляємо день, коли кожен дюйм України буде вільний від жорстокої тиранії, яка прагне нас знищити".

Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес затвердив Декларацію про незалежність - документу, що проголосив відокремлення колоній від Великої Британії. За даними Бібліотеки Конгресу США, через рік 4 липня у місті Філадельфія, штат Пенсильванія, вперше відбулося спонтанне святкування річниці американської незалежності.

Втім масовими ці святкування у США стали лише після Англо-американської війни 1812-1815 років, цю війну ще називають "Другою війною за незалежність".