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- Голос Америки
Зеленський привітав США з Днем незалежності і нагадав, що НАТО - це "запорука миру"
Президент України у статті американського видання Wall Street Journal "Володимир Зеленський: З Днем народження, Америко" привітав США із Днем незалежності, назвав "російську тиранію" слабкою і згадав про НАТО як "запоруку миру". Стаття була опублікована в газеті 2 липня 2023 року.
"Російська тиранія бачить, що вона не вічна і не тривала, коли дивиться на Україну — вільну, незалежну Україну; сильну демократичну Україну, що веде до справжньої демократії та свободи, що поширюється тут, на східному фланзі Європи, і особливо в Росії. Інтеграція України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Заходом є запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме, і мир перемагатиме", - зазначив Володимир Зеленський у статті.
Він назвав США "винятковою" країною і закликав до "більшої винятковості" Америки: "Коли якийсь тиран ненавидить Америку і заперечує її виняткову роль у боротьбі за свободу, він визнає власну неминучу поразку. До російської тиранії я кажу, що світ потребує більше американської винятковості, а не менше".
Президент України сказав, що потенційна поразка українців на війні може спонукати інші країни до агресії, а Росію - до прямої конфронтації з НАТО. В цьому контексті Володимир Зеленський не згадав Китай, який, як застерігають критики, має амбіції щодо Тайваню.
Зеленський також додав, що подібну агресію можуть зупинити лише "союзи, створені для захисту свободи". Одним із таких союзів є НАТО. Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт 11-12 липня цього року у Вільнюсі. Україна домагається, щоб на цій зустрічі Києву запропонували чіткий шлях, коли і як можна стати членом альянсу.
"Якщо — не дай Бог — Росія досягне успіху в Україні, це ще більше підбадьорить такі країни як Іран взяти зброю проти вільних народів у всьому світі. Це спонукало б Росію до глибшого вторгнення в Європу, приводячи її до прямої конфронтації з НАТО. Такі сценарії можна зупинити лише стійким захистом свободи, тими, хто прагне свободи, і союзами, створеними для захисту свободи", - зазначив глава української держави.
Зеленський порівняв здобуття незалежності США у 1776 році із нинішньою боротьбою за свободу українців: "Сьогодні, коли американці святкують свою свободу та незалежність, ми святкуємо разом з вами і уявляємо день, коли кожен дюйм України буде вільний від жорстокої тиранії, яка прагне нас знищити".
Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес затвердив Декларацію про незалежність - документу, що проголосив відокремлення колоній від Великої Британії. За даними Бібліотеки Конгресу США, через рік 4 липня у місті Філадельфія, штат Пенсильванія, вперше відбулося спонтанне святкування річниці американської незалежності.
Втім масовими ці святкування у США стали лише після Англо-американської війни 1812-1815 років, цю війну ще називають "Другою війною за незалежність".
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Німеччина хоче швидко закінчити переговори із Польщею про створення центру із ремонту танків Leopard для України
Німеччина хоче завершити переговори щодо створення у Польщі центру технічного обслуговування пошкоджених у боях в Україні танків Leopard протягом наступних 10 днів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.
"Час має вирішальне значення... Ми вважаємо, що переговори повинні, якщо це можливо, завершитися протягом наступних 10 днів, щоб ми знали, в якому напрямку планувати", — сказав Пісторіус.
У переговорах щодо хабу технічного обслуговування беруть участь німецька та польська компанії, а також уряди обох країн, і основні проблеми вбачають на стороні компаній.
Зауваження Пісторіуса про те, що потрібно дивитися, в якому напрямку планувати, було розцінено як завуальоване попередження Польщі, що ФРН може вибрати іншу країну для розташування центру, пише Reuters.
Ці перемовини гальмують розв'язання іншого питання - про продовження дислокації німецьких сил ППО в Польщі. Разом із трьома підрозділами протиповітряної оборони Patriot близько 300 німецьких солдатів базуються в Замості, приблизно в 50 км від українського кордону, від лютого. Вони захищають це місто та його важливе залізничне сполучення з Україною.
У публічній заяві після переговорів у понеділок Пісторіус не відповів на прохання Блащака про продовження розгортання німецьких Patriot до кінця року. "Повне підпорядкування Білорусі, передача Білорусі ядерної зброї, група Вагнера — все це свідчить про те, що загрози (з боку Росії) реальні, — сказав Блащак. — Тому хочемо підкреслити, що ми зацікавлені в тому, щоб система Patriot залишалася на польській землі принаймні до кінця цього року".
Раніше Німеччина також пообіцяла надіслати підрозділи Patriot до Литви для захисту саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.
ЄС розглядає можливість поступок російському банку, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду - FT
Європейський Союз розглядає пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляє Financial Times.
Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.
Європейська комісія не дала жодних коментарів, тоді як Кремль у понеділок, відповідаючи на запитання щодо звіту, сказав, що не має нічого повідомляти про виконання угоди.
Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили посередниками Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка погіршилася вторгненням Москви в Україну, одного з провідних світових експортерів зерна. Відтоді домовленість тричі подовжували, але термін її дії закінчується цього місяця.
За угодою Україна експортувала понад 32 мільйони тонн переважно кукурудзи та пшениці.
У понеділок Москва підтвердила, що песимістично дивиться на перспективи відновлення угоди, оскільки не було досягнуто прогресу в реалізації супутніх угод, які стосуються російського експорту.
«На ринку існує загальне переконання, що угода з українських поставок не буде продовжена, якщо Росія не отримає суттєвих поступок», — сказав один з європейських трейдерів зерна.
«Послаблення банківських санкцій було б швидким способом дати Росії щось», — сказав трейдер, додавши, що залишається багато сумнівів щодо того, чи буде продовжена угода.
Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати зернову угоду, оскільки Захід поводився «нечуттєво» щодо угоди, хоча вона запевнила бідні країни, що російський експорт зерна продовжиться.
План Москви, запропонований під час переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку обробляти платежі, пов’язані з експортом зерна, повідомляє газета з посиланням на неназвані джерела.
Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення Росії в Україну, додали там.
Відповідаючи на повідомлення Financial Times, посол МЗС України з особливих повноважень Ольга Трофімцева заявила, що ЄС хоче "якимось чином сприяти зерновій угоді".
«З одного боку, будь-які можливості для експорту сільськогосподарської продукції - це добре. З іншого боку, піти на поступки шантажисту означає заохотити його продовжувати шантажувати», - написала вона в месенджері Telegram. - «Це відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ви виконуєте його вимоги. Він просто висуває нові вимоги».
Як два провідних світових виробники сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є основними гравцями на ринках зерна та олійних культур, починаючи від пшениці та ячменю до ріпакової та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.
Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування.
- Голос Америки
Глава Мінфіну США вирушає у Китай
Міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити в четвер до Китаю, щоб зустрітися з високопосадовцями в рамках нової спроби врегулювати напружені відносини між двома країнами.
Міністерство фінансів у неділю повідомило, що візит Єллен відбудеться з 6 по 9 липня і слідує директиві президента Джо Байдена щодо поглиблення комунікації з таких питань, як фінансовий розвиток і глобальна макроекономіка.
«Перебуваючи в Пекіні, міністерка Єллен обговорить з офіційними особами КНР важливість для наших країн — як двох найбільших економік світу — відповідально керувати нашими відносинами, напряму спілкуватися щодо проблемних питань і працювати разом для вирішення глобальних проблем», — йдеться в повідомленні.
Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм і що припинення торгівлі та інвестицій «буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки».
Візит Єллен відбувся після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між США та Китаєм і забезпечити, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.
Американський посадовець сказав, що Єллен планує обговорити занепокоєння США щодо нового китайського закону про контршпигунство.
«У нас є занепокоєння щодо нового заходу та того, як він може застосовуватися, що він може розширити сферу того, що влада Китаю вважає шпигунською діяльністю», — сказав чиновник, посилаючись на можливі наслідки для ширшого інвестиційного клімату та економічні відносини.
Під час квітневої промови в Університеті Джона Гопкінса Єллен звернулася до американсько-китайських відносин, сказавши, що було б здорово мати відносини, які сприяли б розвитку та інноваціям в обох країнах.
«Зростання Китаю, який грає за міжнародними правилами, добре для Сполучених Штатів і світу», — сказала Єллен. «Обидві країни можуть отримати вигоду від здорової конкуренції в економічній сфері. Але здорова економічна конкуренція — від якої виграють обидві сторони — є стійкою, лише якщо ця конкуренція чесна».
Єллен також заявила, що заради глобальної стабільності Сполучені Штати та Китай повинні співпрацювати «над нагальними глобальними викликами сучасності».
У статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
Не варто думати, що контрнаступ - це легко. Високопосадовець НАТО відзначив досягнення ЗСУ
ЗСУ непросто здійснювати контрнаступ через протипіхотні міни та російські укріплення й перешкоди, але українські сили мають рацію, діючи обережно. Про це заявив адмірал Роб Бауер, голландський офіцер, який є головою військового комітету НАТО.
"Контрнаступ - це важко, - сказав він. - Люди ніколи не повинні думати, що це легко. Цього ніколи не буде". Українські сили стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, коли вони намагаються прорвати російські лінії, сказав Бауер.
"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", — сказав він.
Супутникові зображення, опубліковані Reuters у квітні, показали, що Росія збудувала великі укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, щоб уповільнити просування України.
Бауер сказав, що українські сили мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат, коли вони досліджували можливі напрямки прориву.
"Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали", - сказав він. Він сказав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", - сказав Бауер.
Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували.
Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це."
Також Джон Гарді, заступник директора програми вивчення Росії у Фонді захисту демократій США, в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що попри те, що контрнаступ ЗСУ може іти повільніше, ніж сподівались у Вашингтоні чи Києві, показником успіху може бути не кількість захоплених територій, а інші показники, про які можуть не повідомляти у відкритих джерелах.
"Йдеться про те, чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів, змушуючи Росію на цьому етапі використовувати більше резервів, ніж вони хотіли б. Це могло б підготувати (Україну) до більшого успіху", - сказав Гарді.
У статті використано матеріали Reuters
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