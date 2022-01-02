Чого очікувати від розмови Байдена з Зеленським і чи принесе спілкування з Путіним деескалацію напруги в регіоні, розмірковують експерти

У неділю президент США Джо Байден планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова стосуватиметься підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку США а також дипломатичних зусиль з деескалації напруги в регіоні, заявив посадовець Білого дому журналістам.

Байден "планує поговорити телефоном з президентом України Зеленським, - заявив посадовець, - щоб підтвердити підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності з боку США, розглянути підготовку до дипломатичних зусиль із деескалації ситуації в регіоні".

Байден має передати Зеленському все, що дізнався в розмові з Путіним і підтвердити економічну, політичну та військову підтримку України з боку США, заявила колишня заступниця міністра оборони США Евелін Фаркас в коментарі MSNBC в суботу. "Він має це зробити, щоб Україна знала і наші союзники знали, що ми не будемо вести перемовини, через голови лідерів інших країн, з російським президентом".

Фаркас є однією із співавторів заяви, виданої 24-ма колишніми посадовцями та експертами США, в якій вони закликали адміністрацію Байдена посилити військову та дипломатичну допомогу Україні.

Телефонні розмови лідерів США та Росії не зможуть змінити плани Путіна щодо агресії проти України, вважає російський опозиціонер Гаррі Каспров. Для Путіна основною метою був власне дзвінок з Байденом, сказав Каспров MSNBC в суботу.

Він висловив здивування, що США говорять з Путіним без присутності союзників по НАТО та українців. Каспаров виступив за санкції проти російських олігархів а також виключення Росії з міжнародних організацій, в яких вона зловживає своїми правами.

Хоча сам дзвінок і став виграшем для Путіна, у розмові з Байденом він почув про рішучість США та союзників у підтримці України, заявила Фаркас у відповідь на коментар Каспарова.

"Якщо росіяни говорять, що вони готові розмовляти, ми маємо користуватись цією нагодою, щоб побачити, чи є якийсь простір для перемовин, - зауважила Фаркас. - Однак, основоположних компромісів з Росією не буде".

Центральним питанням для Путіна є нерозширення НАТО на схід, вважає редактор американського аналітичного центру The National Interest Джейкоб Гейлбранн. Він вбачає можливість поступу в цьому питанні у так званому "Австрійському рішенні" для України.

В статті від 1 січня Гейлбранн нагадує - в травні 1955 року СРСР підписав угоду про незалежність Австрії, якою гарантував нейтралітет країни і вивів війська. Австрія стала буферною зоною між Сходом та Заходом, але мала віддати Південний Тіроль. В аналогічних умовах, "Україна віддала б запити на Крим", пише аналітик. "Якщо Путін готовий визнати нейтралітет України, а не намагатись перетворити її на маріонеткову державу, або встановити повний сюзеренітет, тоді австрійська можель може стати можливим рішенням для спірного статусу України", - пише Гейлбранн.

В грудні Росія оприлюднила низку умов для Заходу, включно з нерозширенням НАТО на схід. В НАТО заперечили право вето третіх країн на рішення про вступ нових членів до Альянсу.

Розмова Байдена з Путіним а також майбутня розмова із Зеленським відбуваються перед низкою дипломатичних подій, що відбудуться за участю Росії цього місяця.

9-10 січня відбудуться зустрічі дипломатів США та Росії в рамках Діалогу стратегічної стабільності. На 12 січня заплановані переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

В Держдепі підкреслюють - спілкування з російською стороною відбувається в координації з європейськими партнерами та Україною. 30-31 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмови щодо підтримки України та важливості деескалації в регіоні з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, прем'єр-міністром Італії Луїджі Ді Майо, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Джолі.

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