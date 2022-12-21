Президент Зеленський прибув до Білого дому

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Після зустрічі Зеленський та Байден проведуть спільну прес-конференцію.

У день візиту Зеленського США оголосили, що надсилають Україні майже 2 мільярди доларів додаткової допомоги у сфері безпеки, включаючи нову просунуту систему протиповітряної оборони – Patriot.

Президент Зеленський заявив, що він прибув до Вашингтона, «щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку».

У заяві, опублікованій на його Телеграм-каналі, він написав, що планує «продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги».



«Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – написав Зеленський.

Згідно з планом, який отримали журналісти, після прес-конференції в Білому домі Зеленський звернеться до членів Конгресу на Капітолійському пагорбі. Офіційний представник США підтвердив інформаційним агентствам, що літак ВПС США з українським лідером приземлився на об’єднаній базі Ендрюс неподалік Вашингтона.

Зеленський подорожував поїздом до Польщі і звідти вилетів до Вашингтона на борту американського військового літака, повідомив телеканал CNN з посиланням на представників США.

Візит українського лідера до Вашингтона, який, як очікується, триватиме лише кілька годин, як кажуть оглядачі, є визначним моментом через майже 10 місяців після початку широкомасштабної війни Росії в Україні.