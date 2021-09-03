Зеленський у Стенфорді: «Нам, як і команді Стіва Джобса, кажуть, що ми прагнемо неможливого»

У Каліфорнії президент України Володимир Зеленський переконував, що в Україні «все можливо» і запрошував інвесторів вкладати гроші в український ІТ-сектор. Президент Зеленський зустрівся з головою компанії Apple Тімом Куком, відвідав Кремнієву долину і виступив з промовою у Стенфордському університеті, який веде програму для лідерів з України.

Уперше український президент побував на західному узбережжі США, де розташувалися найвідоміші технологічні компанії та Стенфордський університет, який готує не лише майбутніх лідерів ІТ-індустрії, але і має програму підготовки майбутніх лідерів в Україні. Цим проєктом в межах Центру демократії, розвитку та верховенства права керує відомий політолог Френсіс Фукуяма.

Зустрічаючи Володимира Зеленського, президент університету Марк Тесьє-Лавінь сказав, що завдяки студентам Стенфордський університет має міцні зв’язки із Києвом, Львовом та іншими містами України, і вперше цей університет приймає українського президента.

Президента України також зустрічали директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Стенфордського університету Майкл Макфол та позаштатний професор Стенфордського університету Стівен Пайфер, які є одними з найавторитетніших експертів щодо України та коментували і нинішній візит президента в американських ЗМІ.

«Ми мали честь завершити наш візит президента Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Стенфорда у супроводі президента університету Марка Тессьє -Лавін у красивому дворі Меморіальної церкви. Ми глибоко вдячні президенту Зеленському за двері, які він відкриває для #України!»

У своїй 9-хвилинній промові перед студентами і викладачами Університету президент Зеленський наголосив на тому, що Україна – це країна можливостей і проілюстрував це власним досвідом.

«Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та WhatsApp. Колись, у WhatsApp я написав своєму товаришу про те, що ми як країна давно не створювали нічого на кшталт перший вертоліт, штучний супутник Землі та найбільший у світі літак. Ми мріяли це змінити. Виявляється, єдиним варіантом для цього було стати президентом і привести до влади інших, нових людей», – зауважив Зеленський.

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Звертаючись до однієї з найвідоміших промов, що були виголошені у стінах Стенфорда, промови засновника компанії Apple Стіва Джобса, Володимир Зеленський зауважив, що так само як і команді Джобса, його команді кажуть, що вони прагнуть неможливого.

Але сьогодні Україна є першою країною у світі, громадяни якої мають цифровий паспорт.

«Зараз у мене в руках творіння Джобса і Apple – iPhone. Це його серце. Воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або смс. А в ньому – наше українське творіння – держава у смартфоні», – сказав Зеленський.

​Президент України розповів, що мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в інтернеті.

За словами президента, це – не мрії, а цілі, бо українці «втратили багато часу» і «не мають часу мріяти». Серед інших цілей – не тільки цифровізація, але і повернення Криму, Донбасу та перетворення України на сильну та успішну країну, «лідера Європи». Щоб переконатися у цьому, президент Зеленський запросив присутніх відвідати Україну.

Перед своїм виступом у Стенфорді, президент Зеленський, зустрівся з нинішнім головою компанії Apple Тімом Куком, якого він заохотив розширювати присутність в Україні та реалізовувати спільні проєкти. Про це президент Зеленський написав у своєму твіттер-повідомленні.

Українська ІТ-індустрія – одна з небагатьох історій успіху в Україні останніх років. Розвиваючись бурхливими темпами – 30 відсотків у 2019 році, і незважаючи на пандемію, на 20% у 2020 році, ІТ-індустрія є другою за величиною галуззю українського експорту, яка приносить 5 мільярдів доларів. Це – більше, ніж Україна отримує від експорту пшениці. Сектор також залучив понад пів мільярда інвестицій.

Вона стала важливою частиною української економіки.

У сфері інформаційних технологій на початок 2020 року працювало понад 200 тисяч осіб. І щороку до галузі приходять 20 000 нових спеціалістів. При цьому, як кажуть представники галузі, вона розвивається настільки швидкими темпами, що навіть вони не можуть задовольнити попит.

У галузі відбуваються і якісні зміни. Якщо раніше більшість українських спеціалістів працювали на замовлення іноземних фірм, то останніми роками українські фахівці почали відкривати свої компанії. Загалом на ринку технологічних технологій України працює понад 4000 технологічних компаній, а деякі з них вийшли на світовий ринок, залучивши багатомільйонні інвестиції.

Згідно з дослідженням інноваційного парку UNIT.City, одна з п'яти фірм із списку Fortune 500 користується ІТ-послугами українських компаній. Багато з них стали відомі по всьому світу, такі як Grammarly – програма для редагування текстів, чи аплікація для пошуку репетиторів Preply, або ж розробка Jooble, за допомогою якої шукають роботу.

People.ai був заснований у 2016 році. Стартап створив платформу на основі штучного інтелекту для управління менеджерами з продажу. Офіси компанії є в Києві та Сан-Франциско».

Як зауважив нещодавно у своїй статті для видання аналітичного центру Атлантична Рада керуючий партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко, компанії-єдинороги, тобто ті яким вдалося залучити мінімально мільярд доларів, це – престиж для країни та гроші в її економіку навіть у тому випадку, коли українські засновники переїжджають за кордон і розширюють свою діяльність в інших країнах.

«Технічні підприємці з України незмінно наймають українських розробників та інших спеціалістів для підтримки діяльності фронт-офісу за кордоном. Ці бек-офіси зростають разом, створюючи робочі місця та податкові надходження. Тим часом високі зарплати українських розробників програмного забезпечення перетворюються на місцеві витрати, стимулюючи зростання за межами ІТ-сектору», – наголошує Євтушенко.

США та країни Західної Європи є основними цільовими ринками для українських технологічних компаній, а в Кремнієвій долині щороку збільшується кількість українських розробників та стартаперів.

Можливості і виклики ІТ-сектору

Підготовка українських спеціалістів є на найвищому рівні, тому вони можуть конкурувати на глобальному ринку

Один з них, Родіон Ярий, одесит, який закінчував свою освіту в Каліфорнії та нині працює в американській ІТ-компанії, каже, що зустрічає дедалі більше українців, які приїжджають працювати до США.



«Я помічаю тенденцію останніх років, що більше і більше українців приїжджають працювати в Кремнієву долину – вони приїжджають працювати в межах своєї компанії, або знаходять нову. Їх дуже цінують, бо в Україні багато добрих спеціалістів у різних сферах – дизайнерів, менеджерів продукції, програмістів, спеціалістів зі штучного інтелекту, чи з кібер-безпеки. Підготовка українських спеціалістів є на найвищому рівні, тому вони можуть конкурувати на глобальному ринку», – пояснює Родіон Ярий.

За його словами, уявлення про те, що українські ІТ-спеціалісти – це дешева робоча сила світової галузі – вже давно невірне, і зарплати українських фахівців мало чим відрізняються від колег за кордоном. При цьому вони можуть не виїжджати закордон, працювати у знайомому середовищі та перебувати у постійному контакті з колегами по всьому світу.

Але, коли справа доходить до інвестицій, чи відкриття компаній в Україні іноземними інвесторами, то вони обов’язково дивляться на загальний стан справ у країні, говорить Родіон Ярий. І тут репутації України як держави, де не поважають права власності та не забезпечують верховенства права, не допомагають ані цифровізація, ані інші заохочення української влади.

«Інвестор, коли хоче дати гроші, дивиться, де твій бізнес зареєстрований. І для нього важливо розуміти, як забезпечені права власності в країні, включно з інтелектуальною власністю. Особливо це важливо для продуктових компаній, тих, які виходять на ринок з певним готовим продуктом, а не як чиїсь субпідрядники», – говорить український ІТ-спеціаліст.

Повертаючись до слів Володимира Зеленського про те, що в Україні «все можливо», Родіон Ярий каже, що поділяє цю думку президента, що Україна зараз є країною можливостей.

Але, як він каже, для того, щоб їх оцінити, йому було потрібно пожити у США, отримати міжнародний досвід. Тому для нього важливо передавати цей досвід в Україну, працюючи і над проєктами у сфері ІТ, і над гуманітарними проєктами – у сфері освіти, культури та охорони здоров’я.

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