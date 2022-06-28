Зеленський перед самітом НАТО поговорив зі Столтенберґом про важливість ПРО для України

Західні ЗМІ повідомляють, що Росія вперше за більше ніж сторіччя виявилася неспроможною розплатитися за боргами в іноземній валюті зі своїми закордонними кредиторами. Дефолту Росія припустилася через західні санкції, які були накладені на неї у зв’язку з широкомасштабним нападом на Україну. Москва заперечує, що йдеться про дефолт і заявляє, що має кошти для покриття будь-яких рахунків.

Як це сталося?

Опівночі 26 червня закінчився пільговий період із виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за державними облігаціями Російської федерації. Несплата боргу до кінця цього пільгового періоду визначається як дефолт, зазначає агентство Bloomberg.

Як учасниця світового ринку цінних паперів з репутацією надійного боржника, Росія продавала облігації іноземним інвесторам в доларах та євро для фінансування поточних потреб своєї економіки. Але після того, як вона напала на Україну в лютому, цього року, Сполучені Штати та Європа заморозили доступ країни до активів в іноземній валюті, які зберігаються за кордоном. Таким чином вони намагалися позбавити Росію можливості фінансувати війну проти України за рахунок зовнішніх запозичень.

Протягом кількох місяців Росія знаходила шляхи, як обійти санкції та продовжувала сплачувати свої борги з національних валютних резервів. Однак у травні Міністерство фінансів США заблокувало і ці перекази американським інвесторам.

Росія каже, що має гроші на виплату боргів і називає дефолт «фарсом»

У понеділок Кремль назвав оголошення дефолту незаконним. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов назвав «фарсом» застосування у цьому випадку терміна «дефолт», оскільки у країни є гроші і вона намагається заплатити за борговими зобов’язаннями.

Наприклад, Росії ще минулого тижня вдавалося обходити санкції тим, що Москва переказувала рублі через свої банки, які не були під санкціями, і пропонувала кредиторам конвертувати ці гроші в євро чи долари самим.

А цю ситуацію, за його словами, штучно створив Захід своїми санкціями.

«Технічний дефолт» – інвестори в очікуванні

Як пише агентство Bloomberg, санкції означають, що існує величезна невизначеність щодо того, що буде далі, і щодо того, як інвестори зможуть отримати свої гроші.

Однак офіційне оголошення дефолту малоймовірно. Експерти говорять, що Росія має достатньо коштів для покриття боргів, особливо через те, що ціни на енергоносії – основний продукт, який приносить Росії надходження в твердій валюті - зросли. Хоча, деякі експерти припускають, що частина інвесторів вимагатиме своїх грошей через суд. Інші вважають, що інвестори не зацікавлені у створенні негативної медійної хвилі.

«Оскільки Росія виграє від високої ціни на експорт енергоресурсів, вона, безсумнівно, має як засоби, так і бажання сплатити свій зовнішній борг, багато інвесторів будуть хотіти почекати», – сказав Джайлз Коглан, головний аналітик HYCM Group, якого цитує агентство Bloomberg.

Політичні наслідки і реальний вплив на життя росіян

Рейтингові агентства вже знизили кредитний рейтинг Росії. Але дефолт поки має лише символічний характер і мало що означає для росіян. Проте, як пояснює NPR, американське громадське радіо, якщо ситуація зміниться, це лише зіграє на руку президенту Володимиру Путіну. Він від самого початку війни намагається довести, що санкції Заходу стосуються не його дій в Україні, а є продуктом західної політики, метою якої є нашкодити росіянами всіма можливими способами.

США та Європа, зі свого боку, стверджують, що фінансова доля Росії є повністю в її власних руках, і вона може позбутися санкцій, якщо зупинить війну в Україні.

Після запровадження санкцій з Росії пішли відомі західні компанії – McDonald's, Starbucks, Nike, IKEA та низка інших.

Росія потрапляє до дедалі більшої економічної ізоляції. Але, як кажуть аналітики, готуючись до війни проти України, Кремлю вдалося штучно підняти курс рубля і утримувати його на найвищому рівні за останні сім років.

Які дефолти Росія пережила у минулому?

Останнього разу Росія пережила суверенний дефолт у 1998 році. Наслідком був фінансовий колапс країни та девальвація рубля. Тоді Росія під керівництвом президента Бориса Єльцина відмовився від виплати 40 мільярдів доларів боргу в рублях, а також пропустила платежі за доларовими облігаціями, випущеними державним Внєшекономбанком.

Але і тоді Росія уникла дефолту за своїми іноземними єврооблігаціями, нагадує Bloomberg.

Останнього разу Росія не виплатила свій міжнародний борг у 1918 році після перемоги більшовицької революції.

У статті використана інформація агентства Bloomberg, NPR.