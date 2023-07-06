У Болгарії Зеленський домовився про підтримку вступу до НАТО і розповів про небезпеку «абсурдної дезінформації»

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що Україна заручилася підтримкою Болгарії щодо питання вступу України до НАТО «як тільки дозволять умови», а також домовилися про більш активну співпрацю в оборонній сфері.

За повідомленням радника Зеленського, країни підписали декларацію про інтеграцію України до західних організацій, зокрема НАТО та ЄС, а Болгарія стала 22 країною, яка підтримала заявку Києва на вступ до НАТО.

«Ми обговорили військову допомогу, яку Болгарія надає нашій країні. Ми розраховуємо на продовження співпраці, яка вже врятувала багато життів», – сказав Зеленський на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром країни Ніколаєм Денковим у Софії.

На прес-конференції Зеленський звернув особливу увагу на дезінформацію щодо цієї війни, у якій, за його словами, є «кілька особливо абсурдних, небезпечних тверджень».

«Серед них твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю чи санкціями, – нібито робить цю війну довшою та нібито не допомагає відновити безпеку. Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо – спростовувати їх», – сказав Зеленський.

«Реальність говорить сама за себе, а саме: чим більше зброї ми отримуємо, чим сучасніша ця зброя – тим чіткіші контури нашої перемоги, тобто тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі, бо окупантів ми витискаємо. Оборонна підтримка – це дійсно порятунок свободи, вона збільшує простір свободи і нормального життя наших людей», – наголосив президент України.

Під час прес-конференції Зеленський також розповів про свою незгоду з президентом Болгарії Руменом Радевом, який вважає, за словами Зеленського, що надання Україні зброї є ескалацією конфлікту. «А я вважаю, що це – захист», – сказав Зеленський.

Радев пояснив, що мав на увазі, що передача зброї Україні зменшує запаси зброї самої Болгарії. На що Зеленський відповів, що якщо Україна «ляже», а Росія піде далі, то болгарської зброї не вистачить на оборону країни, навіть якщо її буде у п'ять разів більше. «Нашої зброї також не вистачало, нам допомагали партнери», – пояснив Зеленський.

Як повідомляв Голос Америки, у січні цього року західні ЗМІ з'ясували, що попередній болгарський уряд Кіріла Петкова був одним з перших та активних у постачанні зброї Києву на початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Згідно з розслідуванням видання Die Welt, обсяг болгарської зброї, що надходила до України у перші місяці війни, сягав 30% від усієї військової допомоги.

В ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки тогочасний прем'єр-міністр країни Кирил Петков розповів, що урядова коалція, яка складался із чотирьох партій з різними ідеологіями, вимагала безпрецедентного рівня координації та виключала можливість прямих поставок в Україну. Отже, країни НАТО та ЄС купували зброю в Болгарії та безкоштовно передавали її українській армії.

Громадська думка у Болгарії, одна з небагатьох у Європі, що не стоїть переважною більшістю на боці України. Керівництво Болгарії впродовж довгого часу було близьким до Москви.

Енергетична співпраця, можливо, включатиме ядерні реактори російського виробництва – ЗМІ

Зеленський також запросив Софію взяти участь у відбудові України, повідомляє агентство Reuters. Під час цього візиту між двома країнами було підписано меморандум про співпрацю в енергетичній сфері.

«Ми разом готові дати нашим країнам більші гарантії в енергетичній стабільності, а також привабливі ціни для простих людей», – сказав Зеленський.

Тим часом газета Wall Street Journal повідомила, що Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критичного обладнання українській державній атомній енергетичній компанії «Енергоатом».

Таким чином Болгарія зможе зменшити свою залежність від російських поставок енергії та її впливу, а Київ зможе збільшити виробництво енергії за рахунок енергетичного обладнання російського виробництва, кажуть у розмові з газетою чиновники та інші особи, знайомі з ситуацією.

Згідно з угодою, яка, згідно з повідомленням газети, все ще обговорюється, державна енергетична компанія Софії НЕК продасть «Енергоатому» обладнання з недобудованої АЕС Белене щонайменше за 600 мільйонів євро або близько 650 мільйонів доларів США. Як один з варіантів оплати обладнання розглядається допомога США, повідомляють джерела газети.

Як зауважує газета, той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно була дружньою з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки послабився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу.