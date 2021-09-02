Президент Зеленський у Конгресі говорив про "Північний потік-2", енергетику та можливість особливого статусу України у НАТО

Низка американських законодавців висловили підтримку Україні під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, в середу, 1 вересня.

«Конгрес на основі двопартійності буде стояти пліч-о-пліч з нашими партнерами і союзниками у світі, було приємно вас вітати», - сказала конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка, до слова, має українське коріння.

Конгресмени обговорили з українською делегацією на чолі з президентом теми “Північного потоку- 2", енергетики, питання безпеки та протидії російській агресії.

“Ми приділили багато уваги питанням енергетики і важливості того, щоб Україна стала енергетично незалежною країною, незважаючи на “Північний потік-2”. Я глибоко переживаю за Європу, що стає залежною від брудного російського газу. В умовах кліматичних змін ми не можемо дозволити, щоб брудний газ заполонив європейський континент. Тому нам потрібні альтернативи, і Україна може стати експортером енергетичних ресурсів”, - розповіла Голосу Америки Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Палаті представників.

Вона також виступила за ідею спеціального статусу Україні як партнера НАТО.

«Є потреба спеціального статусу для певних країн, і це питання піднімалось сьогодні з нашого боку від імені Оборонного комітету. Обговорювали питання інтеграції з Європою, з НАТО. Ми не хочемо погіршення ситуації в Україні, ми хочемо, щоб Україна могла позбутись російського ярма, розвиватися самостійно. Це бажання лідерів України, і ми хочемо допомогти їм це зробити. Гадаю, НАТО має розглянути варіант певного спеціального статусу, щоб знайти шлях побудови міцніших взаємин», - зазначила конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур.

На знак подяки за підтримку українського народу, президент Зеленський вручив конгресвумен Карптур орден Княгині Ольги.

“Це було за честь отримати нагороду української княгині Ольги від президента Зеленського. Американсько-українські відносини міцні, і Конгрес з нетерпінням чекає, щоб працювати разом заради безпечного, процвітаючого і демократичного майбутнього України та її людей”, - написала пані Каптур на своїй Твітер-сторінці.

Конгресмен від Демократичної партії Джимі Раскін наголосив на важливості підтримки України перед лицем російської агресії.

«Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, яка бореться за свою незалежність і свою безпеку проти агресивної політики Володимира Путіна в Україні», - зазначив Раскін.

Конгресмен від штату Мічиган Енді Левін пообіцяв президенту Зеленському підтримку в енергетичній спіпраці.

"Я запропонував співпрацювати з міністеркою енергетики США Гренголм, щоб ми у партнерстві з Україною співпрацювали у напрямку пришвидшення процесу самозабезпечення відновлюваною енергією. Президент Зеленський був задоволений, і ми відразу на місці провели відповідний діалог з його міністром енергетики", - заявив конгресмен Левін на своєму веб-сайті.

"Я представляю одну з найяскравіших українсько-американських громад у США, і запитав його думку (президента Зеленського - ред.) про стосунки діаспори з Батьківщиною, і як я можу допомогти", - написав Левін у своєму Твітері.

Президент України Володимир Зеленський з делегацією розповіли американським конгресменам реформи, які впроваджує Україна та запропонували долучитися до “Плану трансформації української економіки”.

2 серпня українська делегація перебуває у Кремнієвій долині, на західному узбережжі США.

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