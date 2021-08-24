Президент Зеленський сподівається, що Україну «проситимуть» про вступ в ЄС

Український президент Володимир Зеленський у виступі з нагоди 30 річниці незалежності України говорив про зближення з НАТО і про вступ до Європейського Союзу, перераховуючи ключові завдання державної політики.

Зеленський закликав українців «будувати сильну державу», і серед ознак такої сили він назвав те, що Україна вже стала партнером НАТО з розширеними можливостями.

Український керівник також заявив, що таку сильну Україну «офіційно підтримають інші, коли вона подаватиме заявку на вступ до ЄС».

«Але якщо вона буде такою країною – їй не треба просити запрошення, проситимуть її», - додав Володимир Зеленський.

Ознакою теперішньої міжнародної підтримки України президент Зеленський назвав той факт, що напередодні Дня незалежності у Києві представники 46 країн зібралися на міжнародну конференцію «Кримська платформа», на якій йшлося про повернення захопленого Росією півострова під український контроль.

Один з керівників Європейського Союзу, президент Європейської ради Шарль Мішель, у привітанні з нагоди річниці української незалежності заявив, що «ЄС і надалі підтримуватиме Україну та її народ, на основі наших спільних цінностей».

«Наша угода про асоціацію створена для того, щоб зблизити Україну з ЄС», - написав посадовець, не заторкнувши у короткому привітанні в Twitter тему українського вступу в Євросоюз.

Командувач об’єднаних сил НАТО, американський адмірал Роберт Берк, заявив у відеопривітанні, що «НАТО солідарне з Україною» у відстоюванні її суверенітету й територіальної цілісності.

«Ми в НАТО сподіваємося на світле майбутнє разом з Україною», - завершив привітання адмірал Берк.

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