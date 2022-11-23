Зеленський звернеться до Радбезу ООН через нові атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський звернеться до представників Ради Безпеки ООН у середу під час засідання, скликаного терміново через нові масові удари Росії по українській цивільній інфраструктурі, повідомляє Reuters.

Засідання відбудеться за ініціативи США, Албанії та України о 16:00 за Вашингтоном.

"Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", – написав Зеленський у Twitter. - "Україну не злякають боягузливі нелюдські терористичні атаки російських воєнних злочинців".

Представник Росії в ООН Дмитро Полянський у Telegram заявив, що виступ Зеленського через відеозв'язок порушує правила процедури Радбезу й що українці "злякались" ударів по об'єктах інфраструктури.

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії загинули принаймні семеро людей, понад 30 поранені. Через удари по електромережі запроваджені аварійні відключення світла по всій Україні, зокрема, в Києві, у Львові, Миколаєві, Одесі та областях, відключення від струму відбулись на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Нині ж президент США Джо Байден доручив Державному департаменту США та Пентагону надати додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 400 мільйонів доларів. "Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну додатковою оборонною допомогою для того, щоб себе захистити, зокрема, від безжалісних атак на критично важливу українську енергетичну інфраструктуру", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.