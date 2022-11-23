Актуально
Зеленський звернеться до Радбезу ООН через нові атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський звернеться до представників Ради Безпеки ООН у середу під час засідання, скликаного терміново через нові масові удари Росії по українській цивільній інфраструктурі, повідомляє Reuters.
Засідання відбудеться за ініціативи США, Албанії та України о 16:00 за Вашингтоном.
"Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", – написав Зеленський у Twitter. - "Україну не злякають боягузливі нелюдські терористичні атаки російських воєнних злочинців".
Представник Росії в ООН Дмитро Полянський у Telegram заявив, що виступ Зеленського через відеозв'язок порушує правила процедури Радбезу й що українці "злякались" ударів по об'єктах інфраструктури.
Внаслідок масованої ракетної атаки Росії загинули принаймні семеро людей, понад 30 поранені. Через удари по електромережі запроваджені аварійні відключення світла по всій Україні, зокрема, в Києві, у Львові, Миколаєві, Одесі та областях, відключення від струму відбулись на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС.
Нині ж президент США Джо Байден доручив Державному департаменту США та Пентагону надати додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 400 мільйонів доларів. "Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну додатковою оборонною допомогою для того, щоб себе захистити, зокрема, від безжалісних атак на критично важливу українську енергетичну інфраструктуру", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Всі новини дня
Республіканська більшість в Палаті Представників та майбутнє допомоги Україні: інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатріком. Відео
Минулого тижня Адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу із проханням погодити додаткове фінансування для допомоги Україні на суму майже 38-м мільярдів доларів. Чи встигне чинний склад Конгресу проголосувати за таке фінансування?
Ракети до NASAMS, HIMARS, кулемети для збиття дронів. Що у новому пакеті озброєнь для України від США?
На тлі чергових російських обстрілів українських міст Сполучені Штати оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 400 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, в нього увійшли:
- Додаткові ракети для систем ППО NASAMS;
- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізорами для протидії безпілотникам;
- Додаткові ракети для РСЗВ HIMARS;
- 200 високоточних артилерійських снарядів 155-мм калібру;
- 10 000 мінометних снарядів 120-мм калібру;
- Протирадіолокаційні ракети HARM;
- 150 бронемашин HMMWV;
- Понад 100 легких тактичних машин;
- Понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї;
- Понад 200 генераторів;
- Запчастини до гаубиць 105-мм калібру та іншої техніки.
"З огляду на невпинні та жорстокі російські атаки ракетами та безпілотниками на українську критичну енергетичну інфраструктуру, додатковий потенціал протиповітряної оборони залишається невідкладним пріоритетом. Тож додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам”, - заявили в Пентагоні.
Це вже 26-тий пакет допомоги Україні із власних запасів США за програмою президентських поноважень, починаючи з серпня 2021 року.
З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомоги вже на понад 19 мільярдів доларів. А з початку роботи адміністрації Байдена - на понад 19,7 мільярдів.
В Пентагоні додали, що Сполучені Штати будуть і надалі працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові спроможності.
Джо Байден у заяві вшанував пам'ять жертв Голодомору
Президент США Джо Байден у заяві вшанував пам’ять українців, що загинули внаслідок Голодомору. "У той час, як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", - йдеться на сайті Білого дому.
"Під час свого правління Йосип Сталін нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, зокрема, створивши навмисний голод у 1932-1933 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей, - зазначено в заяві. - Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство".
Білий дім також підтвердив "непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України" і вшанував "хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію".
Раніше Голос Америки повідомляв, що посолка США в України Бріджит Брінк назвала нові масовані ракетні удари в Україні, що забрали життя принаймні шістьох людей, спробою Росії "домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву". Ця тактика, написала дипломатка, "зазнає поразки", а США продовжать підтримувати Україну.
- Голос Америки
Байден доручив надати Україні додаткові $400 млн оборонної допомоги
Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту США та Пентагону надати додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 400 мільйонів доларів.
Байден застосував ці повноваження вже 26-тий раз з серпня 2021 року, повідомили в Держдепі США. Оборонні поставки включатимуть додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряного захисту, а надаватимуться - із запасів Пентагону.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну додатковою оборонною допомогою для того, щоб себе захистити, зокрема, від безжалісних атак на критично важливу українську енергетичну інфраструктуру", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен вказав, що США та союзники з більш ніж 40 країн "підтримують народ України в той час, як він із надзвичайною хоробрістю і безмежною рішучістю захищає свою свободу та незалежність". Держсекретар окремо відзначив зусилля Франції, Великої Британії та Швеції з допомоги України. Зоукрема оголошення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака про надання додаткових систем протиповітряної оборони на суму 50 мільйонів фунтів, а також допомогу Швеції в цій сфері, обсяг якої оцінюється в 300 мільйонів доларів.
Блінкен підтвердив рішучість США підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб захистити себе і "бути в якомога більш сильній позиції за столом перемовин, коли прийде час".
23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, включаючи по цивільних об'єктах, повідомили в українському уряді.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум