Президент України підписав закон щодо ринку землі

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31-го березня 2020 року.

У березні посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало прийняття Радою законодавства для запуску ринку землі в Україні.

"Це важливий перший крок у досягнення ключової реформи, якої прагнула державна влада протягом десятиліть", - відзначили тоді у посольстві США.

Ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення було однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Як відзначає сайт президента України, закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України. У президента України також твердять, що закон сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі

Проти прийняття закону, як відзначає "УНІАН", виступили ОПЗЖ, "Батьківщині" Юлії Тимошенко, депутатська група "За Майбутнє", інші законодавці, та позапарламентські сили. Критики президента України Володимира Зеленського стверджували, що карантин було використано для ухвалення суперечливого закону.

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