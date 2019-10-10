Зеленський своїми діями каже команді Трампа "і так, і ні", вважає Associated Press

Президент України, як виглядає, пробує загравати зі сторонами по обидва боки політичного розмежування в Америці, намагаючись забезпечити отримання фінансової та військової допомоги від США незалежно від того, хто переможе на виборах наступного року, пише АР.

Спочатку, на користь команди президента Дональда Трампа, головний прокурор України пообіцяв переглянути минулі розслідування щодо керівника газової компанії, в раді директорів якої працював син претендента на президентську посаду від Демократичної партії Джозефа Байдена.

...українське керівництво намагається тримати відкритими усі варіанти, демонструючи, що Зеленський не служить безвідмовно Трампу, але і не є його ворогом.

А тепер, як натяк для табору опонентів Трампа, Україна призначила на чільну посаду в прокуратурі людину, яка оприлюднила деталі прихованих виплат Полу Манафорту, який певний час був керівником виборчого штабу Трампа.

То яку ж команду підтримує український президент Володимир Зеленський? Він не хоче потрапляти на гачок особливо тоді, коли йому треба відбиватися від проросійських сепаратистів, але також показувати себе незалежним лідером свого народу.

Натомість він наполягає, що дотримується принципу відокремлення гілок влади і не втручається у рішення прокуратури.

Аналітики кажуть, що українське керівництво намагається тримати відкритими усі варіанти, демонструючи, що Зеленський не служить безвідмовно Трампу, але і не є його ворогом.

Зеленський - ключова постать у розслідуванні в межах процедур імпічменту щодо Трампа, який у телефонній розмові у липні наполягав на розслідуванні щодо його політичних суперників з Демократичної партії, наголошує видання.

Призначення у вівторок Віктора Трепака заступником генерального прокурора стало черговим ходом України на шахівниці.

Активісти у боротьбі з корупцією, гасла яких Зеленський підтримував, коли змагався за президентську посаду, привітали новину.

Трепак ніколи раніше не працював прокурором, але він знає ремесло.

У якості першого заступника голови СБУ, української служби безпеки, яку можна порівняти з поєднаною ЦРУ та ФБР, він переслідував двох звинувачених в корупції чільних прокурорів, яких назвали “діамантовими прокурорами” після виявлення у помешканні одного з них купи ювелірних прикрас.

Але справа зайшла у глухий кут, і розчарований Трепак скаржився на політичне втручання.

Через місяць він передав антикорупційному слідству тепер вже відомі документи з “чорною бухгалтерією” - записами таємних виплат, які Партія регіонів Віктора Януковича здійснювала багатьом помітним постатям, включно з Манафортом.

...наполегливість Трепака робить його призначення корисним для Зеленського, якого вдома опоненти гостро критикують за догоджання у телефонній розмові з Трампом.

Ті виплати, що були зроблені за кілька років до того, як Манафорт долучився до виборчої кампанії Трампа, відіграли роль у судовому процесі у США, де Манафорт зараз відбуває семирічне ув’язнення за звинуваченнями пов’язаними з його багаторічною роботою політичним консультантом в Україні.

У заяві для Associated Press 2017 року Манафорт не заперечував, що його фірма отримувала українські гроші, але казав, що “будь які грошові перекази, отримані моєю компанією є законною платою за політичні консультації”.

Трепак не висловлювався конкретно про Манафорта, але наполягав, що його рішення передати “чорну бухгалтерію” слідчим є частиною його роботи у боротьбі з хабарництвом та іншими брудними політичними діями.

Саме наполегливість Трепака робить його призначення корисним для Зеленського, якого вдома опоненти гостро критикують за догоджання у телефонній розмові з Трампом, і який хоче показати своїм виборцям та міжнародним партнерам, що він веде заплямовану корупцією Україну чистим і незалежним шляхом.

Дарія Каленюк з організації “Центр протидії корупції” назвала Трепака “можливо одним добре відомим працівником служби безпеки, якого вважають реформатором”.

Призначення Трепака це “чіткий сигнал американцям і особливо Трампу про бажання (Зеленського) дистанціюватися та зберігати незалежність”, вважає Вадим Карасьов, керівник “Інституту глобальних стратегій”.

...Руслан Рябошапка у п’ятницю оголосив , що його відомство переглядає розслідування щодо власника газової компанії Бурісма.



“Зеленський м’яко показує, що він не хоче бути лялькою Трампа, чи хлопчиком для биття, і що він здатний вести незалежну гру й політику”, - каже Карасьов.

Сам Зеленський стверджує, що його не можна змусити виконувати бажання Трампа. Але його уряд при цьому не зовсім відштовхує Трампа.

Під час телефонної розмови у липні Трамп шукав допомоги у двох справах.

Перша - пов’язана з твердженнями Трампа, що Україна допомагала демократам зірвати його президентську кампанію 2016 року.

Доказів такої змови немає, але Трамп, намагаючись знайти докази для своїх звинувачень перед виборами у США 2020 року, закликав Зеленського “докопатися до суті цього”.

Водночас Трамп також підштовхує Україну до розслідування можливих порушень колишнім віце-президентом Джо Байденом та його сином Гантером.

Трамп сказав, що Сполучені Штати “мають повне право” просити керівників інших країн розслідувати розслідувати випадки корупції, хоча ніхто не подав доказів злочинів, скоєних Байденами.

Схоже, що у цій справі Україна зробила Трампу послугу. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у п’ятницю оголосив , що його відомство переглядає розслідування щодо власника газової компанії Бурісма.

Та компанія 2014 року взяла на роботу Гантера Байдена, коли його батько очолював дипломатичні справи адміністрації Обами з Україною.

Прокурор сказав, що він на зазнавав жодного тиску стосовно справи Бурісми і повідомив, що йому не відомо про якісь правопорушення жодного з Байденів.

Він сказав, що відомство проводить аудит певних справ, які були закриті, відхилені або відкладені його попередниками, включно з кількома, що пов’язані із засновником Бурісми.

Політичні оглядачі у Києві розглядають це оголошення не як нову спробу “накопати бруду” на Байденів, а, радше, як намагання задовольнити Білий Дім.

Зеленський можливо пояснить свою стратегію у четвер під час “пресмарафону” у відповідь на запитання про те, хто може розраховувати на його відданість.

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