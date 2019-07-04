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Зеленський в Канаді закликав бізнес інвестувати в Україну. Відео

Зеленський в Канаді закликав бізнес інвестувати в Україну. Відео
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«Інвестуйте в Україну!»

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Президент України Володимир Зеленський на конференції в Канаді закликав бізнес інвестувати в Україну.

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