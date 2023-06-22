Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС - Зеленський. МАГАТЕ заявляло, що знає про попередні випадки мінування

Росія розглядає сценарій терористичного акту на окупованій Запорізькій атомній електростанції станції з викидом радіації. Про це із посиланням на дані ГУР та СБУ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти. Російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами, – на Запорізькій атомній станції".

Він стверджує, що російські сили "все підготували для цього", й нагадав, що Росія використовує окуповану ЗАЕС як елемент у своїй агресії, зокрема "прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю та військових".

За словами Зеленського, ГУР та СБУ "зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС: "І, що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт".

Український президент підкреслив, що Київ передає наявну інформацію іншим країнам та міжнародним організаціям, щоб не допустити аварії на ядерному важливому об'єкті.

У Кремлі заяву про те, що Росія готує теракт на ЗАЕС назвали "черговою брехнею" і заявили, що нещодавно Міжнародна агенція з ядерної енергетики здійснила візит на станцію.

МАГАТЕ: відомо про попереднє мінування території ЗАЕС

Напередодні МАГАТЕ, що посилило спостережну місію на окупованій російськими силами ЗАЕС, заявило, що в організації знають "про повідомлення про мінування біля ставка-охолоджувача" станції. "Під час візиту генерального директора (на території), включно зі ставком-охолоджувачем, мін виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

Він додав: "Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами".

Київ: росіяни продовжують мінування

Раніше начальник ГРУ Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС: "Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність того, що будуть значні проблеми".

Нині радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню".

За його словами, "до цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі", а "нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами". "Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу", - додав він.

Днями президент США Джо Байден назвав "реальною" загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю. А також він різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".

У статті використано матеріали Reuters