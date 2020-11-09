У Зеленського - коронавірус, у США вже майже 10 мільйонів випадків COVID-19

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що захворів на COVID-19. Президент сказав, що попри температуру 37,5 почувається добре і пообіцяв продовжити працювати на самоізоляції.

Також коронавірус виявили у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Влітку на COVID-19 хворіла перша леді України Олена Зеленська.

За минулу добу в Україні виявлено понад 8 з половиною тисяч нових випадків зараження коронавірусом, за цим показником Україна тримає 10-е місце серед усіх країн світу, сплеск захворюваності спостерігають в усіх областях країни.

Тим часом кількість людей, що заразились коронавірусом у США, наближається до 10 мільйонів. У суботу у США було побито черговий невтішний рекорд - понад 126 тисяч нових зафіксованих випадків коронавірусу за добу.

У 49 із 50 американських штатів (виняток - Південна Дакота) минулого тижня зафіксували більшу кількість заражень, ніж тижнем раніше. Місцева влада продовжує вводити обмеження: у Юті носіння масок зробили обов'язковим, у Нью-Джерсі барам і ресторанам наказали закриватись о 10-й вечора.

Кількість виявлених випадків зараження у світі перевищила 50 мільйонів. Низка країн Європи знову ввели карантинні обмеження. У Португалії оголосили режим надзвичайної ситуації, комендантську годину й також закрили кордони, в Угорщині запровадили комендантську годину та заборонили усі соціальні події.

Водночас, як раніше повідомляв Голос Америки, у понеділок американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH заявили, що їхня спільна розробка вакцини здатна запобігати коронавірусу в більш ніж 90% випадків.

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