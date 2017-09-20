Землетрус у Мексиці: понад 200 загиблих, десятки будинків зруйновані. Жахливі фото наслідків

Понад 200 людей загинули унаслідок землетрусу у Мексиці. Десятки будинків були зруйновані.



Землетрус магнітудою у 7,1 балів стався у центральній частині Мексики вранці 19-го вересня за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився у штаті Пуебла, 123 км на південний схід від Мехіко.

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