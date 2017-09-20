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Землетрус у Мексиці: понад 200 загиблих, десятки будинків зруйновані. Жахливі фото наслідків

  • Голос Америки
Понад 200 людей загинули унаслідок землетрусу у Мексиці. Десятки будинків були зруйновані.

Землетрус магнітудою у 7,1 балів стався у центральній частині Мексики вранці 19-го вересня за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився у штаті Пуебла, 123 км на південний схід від Мехіко.
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Люди розчищають руїни після землетрусу у Мехіко, 19 вересня 2017 року.
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Люди розчищають руїни після землетрусу у Мехіко, 19 вересня 2017 року.

Чоловік, врятований з під завалів будинку у Мехіко, 19 вересня 2017 року.
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Чоловік, врятований з під завалів будинку у Мехіко, 19 вересня 2017 року.

Автомобіль під завалами будинку, Гогутла, штат Морелос, Мексика, 19 вересня 2017 року.
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Автомобіль під завалами будинку, Гогутла, штат Морелос, Мексика, 19 вересня 2017 року.

Люди розбирають завали зруйнованого будинку у Мехіко та шукають жертв, 19 вересня 2017 року.
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Люди розбирають завали зруйнованого будинку у Мехіко та шукають жертв, 19 вересня 2017 року.

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