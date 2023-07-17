Мінагрополітики: “Найбідніші люди в світі будуть черговий раз поставлені Росією на межу голоду ”

Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла розблокувати порти Чорного моря для експорту українського зерна, вплине на найбідніших людей у світі, які будуть поставлені Росією на межу голоду. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі Голосу Америки.

“На український експорт вплине погано, тому що зерновий коридор, море – це найдешевший, найефективніший спосіб вантаження зерна з України. Тому ми все одно будемо боротися за цей зерновий коридор”, – говорить міністр аграрної політики та продовольства України.

Сольський наголосив, що Україна використовуватиме інші можливі способи експорту зерна, але рішення Росії вплине на найбідніших людей у світі: “Найбідніші люди у світі будуть черговий раз поставлені Росією на межу голоду, тому що змушені будуть платити за продукти харчування більше і купувати їх менше, тому це черговий раз підтверджує, що заяви Росії і її конкретні дії – це абсолютно різні речі”.

Ось так це виглядає, коли одна країна – одна країна – вирішує взяти людство в заручники

Про солідарність з Україною та підтримку у цьому питанні заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель: “Росія відмовилася продовжити цю (зернову) угоду, і це щось дуже серйозне, що створить багато проблем для багатьох людей у всьому світі. Ми зі свого боку будемо робити все можливе через наші шляхи солідарності, щоб українське зерно було доступним для людей, які його їдять. І я маю звинуватити Росію в цьому рішенні”. За його словами, рішення Росії – невиправдане використання голоду людей в якості зброї.

На цьому ж наголосила і постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд. “Поки Росія грає в політичні ігри, страждатимуть реальні люди: дитина з країни Африканського Рогу, яка страждає від недоїдання, мати, яка перестане виробляти грудне молоко для своєї дитини, тому що їй не вистачає їжі самій. Ось так це виглядає, коли одна країна – одна країна – вирішує взяти людство в заручники”, – заявила Лінда Томас-Ґрінфілд.

За словами постійної представниці США при ООН, всі держави-члени ООН повинні об’єднатися і закликати Росію скасувати своє рішення; відновити переговори; продовжити, розширити та повністю реалізувати цю ініціативу.

Генеральний секретар організації також відзначив, що "рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання «сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів»".

"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди скрізь, які борються, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну", - додав Гутерріш

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень.

"Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.