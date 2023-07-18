ЄС розширить "шляхи солідарності" з Україною для перевезення збіжжя після виходу РФ з Чорноморської зернової угоди

Євросоюз "дуже стурбований" виходом Росії з Чорноморської зернової ініціативи та розширить шляхи солідарності, щоб допомогти експортувати українське збіжжя.

Високопосадовець ЄС сказав, що рішення Москви залишити зернову ініціативу "ставить під загрозу продовольчу безпеку сотень мільйонів людей", пише CNN.

За словами посадовця, "першим напрямком дій ЄС є робота з ООН і також з Туреччиною". Він додав, що низка міністрів закордонних справ європейських країн, які перебувають у Нью-Йорку та "розмовляють із генеральним секретарем Гутеррішем, із персоналом ООН", щоб закликати Росію "переглянути" це рішення.

Представник ЄС зазначив, що "одночасно ми, очевидно, будемо працювати над розширенням і зміцненням наших шляхів солідарності", створеним ЄС у травні 2022 року, щоб забезпечити альтернативні сухопутні маршрути для експорту продовольства після того, як Москва блокувала українські порти в Чорному морі. Заходи включають нові прикордонні пости, гнучкі митні перевірки, логістичну підтримку, надання пріоритетів експорту української сільськогосподарської продукції та створення нових складських приміщень у ЄС.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що такі "шляхи солідарності дозволили доставити 45 мільйонів тонн зерна та агропродовольчої продукції з України через Європейський Союз до решти світу".

Нині президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що "питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів". Напередодні у розмові із секретарем ООН Антоніу Гутеррішем домовився "працювати разом із відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі".

"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен", - написав український глава.

Білий дім своєю чергою заявив, що рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі".

А генсек ООН Гутерріш також сказав, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля і підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT.

При цьому міністр закордонних справ Кенії Корір Сінг'Оей написав у Twitter, що рішення Росії розірвати зернову угоду є "ударом у спину світовим цінам продовольчої безпеки" і що це рішення "непропорційно впливає" на країни Африканського Рогу, які вже постраждали від посухи.

Тим часом нині деякі держави Групи двадцяти також засудили вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, яка дозволила безпечно експортувати зерно з України, заявила у вівторок міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман.

Водночас фінансові лідери країн G20, які зібралися в індійському місті Гандінагар на дводенну зустріч, не змогли дійти спільної мови щодо війни в Україні, сказала вона. Більшість західних країн, включаючи Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Німеччину та Францію, наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні, тоді як Росія та Китай виступали проти таких кроків.

При цьому у вівторок Кремль повідомив про удари по українських портах у Миколаєві та Одесі, зокрема по судноремонтних і паливних потужностях, у відповідь на атаку по Кримському мосту.

Генштаб України заявив у Facebook, що РФ здійснила удари з південного напрямку шістьома ракетами "Калібр" та 36 дронів Shahed. "Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - повідомили там.

У статті використано матеріали Reuters