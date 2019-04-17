Жадан представив свої поезії в Нью-Йорку і поділився враженнями від президентської кампанії в Україні

"Свідок покинутих життів", "бард східної України" – так описують Жадана американські критики.

Збірка поезій Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо»в англійському перекладі, нещодавно вийшла друком у США і потрапила до списку рекомендованих літературних новинок The New York Times.

Український поет та письменник Сергій Жадан виступив у Нью-Йорку. Читання його поезій українською та англійською мовами супроводжували джазові імпровізації у виконанні українського піаніста Фіми Чупахіна та американського джазмена Ентоні Колмана.

Керівниця мистецької групи Яра, Вірляна Ткач, яка разом з Вандою Фіппс, переклала поезії Жадана англійською і виступила режисером події, так пояснює, чому поезія Жадана і джаз так гарно поєднуються: "Наші обидва піаністи – дуже сильні імпровізатори, і в такім сенсі Жадан – теж імпровізатор слова, дуже цікавий. І вони слухають його голос, як музику".

"Джаз може все, - погоджується Сергій Жадан. - Джаз – настільки космічна музика, універсальна музика, що може передати будь-яку емоцію і будь-який меседж".

"Я хочу, щоб аудиторія спробувала впіймати якісь речі, якісь настрої, якісь інтонації, - додає він. - Щоби вона спробувала побачити, наскільки українська поезія може природньо звучати англійською мовою у супроводі місцевих музикантів. Що це частина світової культури, що насправді це не є щось екзотичне".



Через свої поезії, митець намагається дати голос тим, кого чути не хочуть. Саме через дефіцит почутості люди починають шукати інших каналів зв'язку і теперішня президентська кампанія висвітлила цю проблему, вважає поет.

"Безперечно, у суспільства є цей запит на почутість, на справедливість. Власне з цього всього і почалося все п'ять років тому. Цього бракує, бракувало і за тієї влади, очевидно багатьом українцям бракує цього і сьогодні, тому вони вважають за доцільне каналізувати своє незадоволення вибором отакого…доволі ризикований вибір", - говорить поет.

Це взагалі дивна така річ на цих виборах, коли спостерігаєш за тим, як намагаються між собою дискутувати опоненти, прихильники двох таборів, і ти бачиш, що вони навіть не вступають у сварку, вони просто говорять у різних реальностях.

"Багато хто вважає, що розмовляти з опонентом – це ознака слабкості ... Це взагалі дивна така річ на цих виборах, коли спостерігаєш за тим, як намагаються між собою дискутувати опоненти, прихильники двох таборів, і ти бачиш, що вони навіть не вступають у сварку, вони просто говорять у різних реальностях, різних вимірах, вони просто один до одного не докрикуються. Насправді, це – фатально", - переконаний митець.

Серед поезій, які Жадан прочитав нью-йоркській публіці, був і такий уривок вірша "Плеєр":

Нам залишаться від цілої історії,

від світу, в якому ми жили,

слова та музика кількох геніальних

чоловіків, що марно намагалися нас

усіх застерегти, намагалися щось пояснити,

але нічого не пояснили, нікого не врятували,

лежать на цвинтарях,

і з їхніх геніальних грудних кліток

ростуть тепер квіти й трава.

Вірші про війну і любов, поезію втрати і нового народження знайшли відгук у серцях слухачів. Слухати такі вірші інколи боляче, але також – терапевтично, вважають вони.

"Його голос – єдиний відомий мені, який намагається впіймати і передати божевілля, яким є життя на Донбасі в результаті війни", - говорить глядач Богдан Вітвицький.

Це важкі вірші, але це та біль, це те, що насправді відбувається в нашій країні

"Це важкі вірші, але це та біль, це те, що насправді відбувається в нашій країні", - додає Ірина Антонюк, яка відвідала подію в Нью-Йорку.

Американський поет Боб Голман, який і написав передмову до збірки і працює із Сергієм Жаданом вже не один рік, вважає Жадана мудрим і, водночас по-доброму "божевільним.

"Жадан – це як мудрий старий чоловік, і водночас – справжній божевільний рокер, - говорить Боб Голман. - Його тексти – майстерно написані і універсальні. Він не уникає писати правду, писати про війну, жахіття, біль щоденного життя, але він подає це з такої перспективи, що кожен може відчути зв'язок із цими текстами".

Вже 20 квітня Сергій Жадан і Фіма Чупахін випустять спільний альбом «Міссіонери», щоби у день тиші можна було почути щось більше за політику.

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