Головну увагу зосередила на тому, як США можуть допомогти білорусам продовжувати боротися за демократію та захиститися від репресій Лукашенка. Зокрема, Світлана Тихановська закликала американських законодавців розширити вже існуючий список індивідуальних санкцій, ввести секторальні санкції, зокрема, в сфері енергетики, допомогти активістам та незалежним ЗМІ.
У комітеті Палати представників США відбулись слухання під назвою «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі». Відео
В Комітеті Палати представників США відбулись слухання «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі», на яких Тихановська розповіла конгресменам, поміж іншого, про роль жінок у політичній боротьбі в Білорусі, стан політичного протистояння та плани опозиції на найближчі кілька місяців.
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