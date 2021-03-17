У комітеті Палати представників США відбулись слухання під назвою «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі». Відео

В Комітеті Палати представників США відбулись слухання «Жінки на передовій: демократичній рух в Білорусі», на яких Тихановська розповіла конгресменам, поміж іншого, про роль жінок у політичній боротьбі в Білорусі, стан політичного протистояння та плани опозиції на найближчі кілька місяців.