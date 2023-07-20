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Україна

Жозеп Боррель закликав збільшити військову допомогу для України. Відео

Жозеп Боррель закликав збільшити військову допомогу для України. Відео
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Жозеп Боррель закликав збільшити військову допомогу для України. Відео

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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію у «варварських» діях на тлі тривалих бомбардувань українських чорноморських портів. Він заявив, що розвиток подій вимагає додаткової відповіді Європи й зауважив, що в цій ситуації є лише одне рішення — збільшити військову допомогу для України.

Такі заяви пролунали в Брюсселі, напередодні засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. Про хід зустрічі розкаже наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.

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