Жозеп Боррель закликав збільшити військову допомогу для України. Відео

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію у «варварських» діях на тлі тривалих бомбардувань українських чорноморських портів. Він заявив, що розвиток подій вимагає додаткової відповіді Європи й зауважив, що в цій ситуації є лише одне рішення — збільшити військову допомогу для України.