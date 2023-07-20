Такі заяви пролунали в Брюсселі, напередодні засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. Про хід зустрічі розкаже наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.
Жозеп Боррель закликав збільшити військову допомогу для України. Відео
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію у «варварських» діях на тлі тривалих бомбардувань українських чорноморських портів. Він заявив, що розвиток подій вимагає додаткової відповіді Європи й зауважив, що в цій ситуації є лише одне рішення — збільшити військову допомогу для України.
Такі заяви пролунали в Брюсселі, напередодні засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. Про хід зустрічі розкаже наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.
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