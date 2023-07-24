Під Бахмутом поранений американський журналіст агенції AFP

Після виходу із зернової ініціативи Росія піддає одеситів найсильнішим обстрілам від початку війни, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 24 липня.

Міллер відзначив, що США рішуче засуджують ескалацію атак Росії, наслідки яких "очевидні, як ніколи" і свідчать про "готовність РФ використовувати продовольство як зброю, у своїй незаконній війні проти України".

"Кремль хоче позбавити економіку України основного джерела доходу, не зважаючи на нужденних людей у всьому світі, які відчують наслідки та ріст цін на харчі. США, наші союзники та партнери не похитнуться у своїй підтримці України, яка захищається та бореться за повернення своєї суверенної території", - заявив речник Державного департаменту США.

Кремль хоче позбавити економіку України основного джерела доходу

За словами американського посадовця, Москва налаштована на руйнування. І допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від росіян припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності.

"Тоді як ми прагнемо допомогти Україні відновитися та знайти альтернативні шляхи продовження експорту зерна, Кремль як і раніше, налаштований на руйнування. Поки РФ не відведе свої війська та не продемонструє, що вони зацікавлені в мирі, наша спільна відповідальність — вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та її народ, допомогти Україні захистити свою територію та своїх людей, а також вимагати від Росії відповідальності за страждання, які вона вирішила завдати стільком людям", - підсумував Міллер.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо застережень адміністрації Байдена у зв’язку з близькістю останніх атак до кордонів НАТО, зокрема до кордонів Румунії, посадовець зауважив: США залишаються відданими своїм зобов’язанням захищати територію Альянсу.

ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО

"Від початку цього конфлікту ми чітко озвучили один принцип щодо наших партнерів по НАТО, і ми продовжимо його повторювати, а саме те, що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", - сказав речник закордонного відомства і додав, що держсекретар Ентоні Блінкен чітко заявив про це під час сьогоднішньої розмови з міністеркою закордонних справ Румунії.

Міллер додав: "У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони (росіяни - ред.), можливо, готують операцію під хибним прапором. Вони погрожують кораблям, які працюють у міжнародних водах, а сьогодні вже ударили по зернових складах на річці Дунай… ми маємо інформацію, яка змушує нас вважати, що Росія може здійснити атаку під хибним прапором, у якій вони звинуватять українців".

26 липня ситуацію довкола транспортування українського зерна через Чорне море обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО.

Голос Америки раніше повідомляв, що Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям.

ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутись до зернової угоди. На саміті із систем продовольства в Римі в понеділок, генсек ООН заявив: "З припиненням Чорноморської ініціативи найуразливіші верстви населення заплатять найвищу ціну. Як коли ціни на продукти харчування зростають, за це платять усі".

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter: "Росія знову загострила свою війну проти українців, їх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки. У той час як атаки Росії на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує".

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