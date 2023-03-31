Байден про затриманого в Росії коресподента WSJ: «Відпустіть його!»

Президент США Джо Байден закликав Росію звільнити кореспондента газети Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали в середу за звинуваченням у шпигунстві під час поїздки до Єкатеринбурга, столиці Уральського регіону Росії.

Сідаючи на борт гелікоптера в п’ятницю, Байден відповів однією фразою на запитання журналістів щодо справи Гершковича.

«Відпустіть його», – сказав Байден журналістами перед тим, як відправитися на базу ВПС Ендрюс.

Байден додав, що дипломатичні відносини з Росією є настільки поганими, що дві держави ледь підтримують дипломатичний зв’язок, і подальша висилка російських дипломатів «не є в планах».

Журналіста звинувачують у шпигунстві, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, але ЗМІ, посилаючись на експертів кажуть, що арешт американського журналіста схожий на захоплення заручників, оскільки Москва планує використати його як важіль у переговорах із США.

Редакція газети Wall Street Journal категорично відкинула ці звинувачення, зазначивши в заяві, що «рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого відданого журналіста, якому ми повністю довіряємо».

Як повідомляє газета WSJ, новинні організації з усього світу приєдналися в п’ятницю до засудження арешту Гершковича в Росії.

У листі до російського посла в США Анатолія Антонова провідні редактори таких видань, як Associated Press, BBC, New York Times і самої Wall Street Journal, заявили, що «необґрунтований і несправедливий арешт пана Гершковича є значною ескалацією дій вашого уряду проти преси».

Вони закликали Росію негайно звільнити журналіста. У листі, координатором якого був Комітет із захисту журналістів, є вимога надати Гершковичу доступ до адвоката, консула та спілкування з родиною.

Міністерство закордонних справ Росії, яке цитує російське державне інформаційне агентство РІА Новини, заявило, що надасть консульський доступ до журналіста відповідно до внутрішніх процедур.

Але, як повідомили американські дипломати, і через 2 доби після затримання Гершкович все ще не міг поговорити з консулом.

«Державний департамент дуже наполегливо працює над тим, щоб отримати радника... для Евана, що ми робимо для всіх затриманих американців», — заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Як повідомляв Голос Америки, Гершкович є першим американським репортером, якого заарештували за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли КДБ заарештував Ніколаса Данілова, московського кореспондента U.S. News and World Report. Його звільнили без висунення звинувачень через 20 днів після обміну на співробітника місії Радянського Союзу в ООН, якого заарештувало ФБР. Низка західних журналістів була оголошена у Росії persona non grata.

За повідомленням ФСБ, Гершкович мав акредитацію МЗС Росії для роботи журналістом. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Гершкович використовував журналістські повноваження як прикриття для «діяльності, яка не має нічого спільного з журналістикою».

Гершкович, чиї батьки виїхали з СРСР, вільно розмовляє російською мовою і раніше працював у французькому агентстві Agence France-Presse та The New York Times. Його остання публікація з Москви, опублікована на початку цього тижня, стосувалася уповільнення російської економіки на тлі санкцій Заходу, запроваджених після вторгнення російських військ в Україну минулого року.

Дивіться також: