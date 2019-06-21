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Чи замислювалися ви, що відбувається із сторінками у соцмережах, господарі яких залишили цей світ? На момент появи основних соцмереж майже 10 років тому це не було проблемою. Але зі швидким зростанням кількості користувачів і розширенням вікової категорії аудиторії це делікатне питання ставало все більш актуальним.

Ще 2012-го кількість мертвих душ у Фейсбуці сягнула 30 мільйонів, і кожного дня до них додається майже 8000 акаунтів

У найближчі 50 років кількість акаунтів померлих людей може перевищити кількість активних користувачів, і цей відрив буде лише збільшуватися. Ще 2012-го, через кілька років після заснування мережі, кількість мертвих душ у Фейсбуці сягнула 30 мільйонів, і кожного дня до них додається майже 8000 акаунтів. Соцмережі можуть перетворитись на віртуальні цвинтарі.

Інтернет дарує нам цифрове безсмертя, всі наші пости, фотографії, репости рецептів, меми та відео з котами можуть бути навічно закарбовані у двоїчному коді, і такими нас побачать наші нащадки. Тож треба розібратися, що з цим усім робити.

Підхід компаній до цього питання і запропоновані опції дають зрозуміти ставлення кожної із соцмереж до своїх користувачів загалом.

Facebook

Фейсбук пропонує своїм користувачам обрати довірену людину, яка успадкує доступ до сторінки, та написати прощальний пост ще за життя.

Спадкоємець може робити нові пости, змінювати профільне фото та дозволяти позначати померлого на фото інших користувачів. Але буде обмежено доступ до повідомлень, редагування старих постів та можливості видаляти друзів. Акаунт померлого буде мати навпроти ім’я пам’ятний статус Remembering.

Якщо смерть користувача сталась несподівано, то спадкоємцем може стати член родини, який документально підтвердить родинний зв'язок та факт смерті людини. Фейсбук також може повністю видалити акаунт людини за запитом родичів померлого.

Instagram

Інстаграм перетворює сторінки померлих людей на пам’ятні галереї.

Після того, як акаунт меморіалізовано, ніхто не зможе залогінитись, опублікувати новий пост, історію, чи змінити профільне зображення.

Сторінка буде доступна для користувачів згідно з налаштуваннями приватності, встановленими ще за життя користувача. Меморіалізований акаунт також не буде з’являтись публічно у розділі пошуку Explore.

Twitter

Якщо деактивацію у Twitter не зробити, це наражає на небезпеку акаунт покійника

Твітер не такий гнучкий у цьому питанні, вони пропонують єдину опцію - деактивувати акаунт померлого, що повністю знищує всі твіти людини. Такий варіант не підходить тим, хто залишив великий спадок своїх публікацій. Але якщо деактивацію не зробити, це наражає на небезпеку акаунт покійника. У 2017-ому твітер-акаунт відомого журналіста Девіда Карра, який мав майже півмільйона підписників, несподівано почав постити непристойності, змінив ім’я на жіноче та профільне фото на селфі дівчини у спідньому. Історія привернула багато уваги до проблеми, про це написали The New York Times, підтримка твітера втрутилась і повернула акаунт у попередній вигляд. Але загалом це не змінило політику компанії щодо акаунтів померлих.

Google

У Google листування і документи можна заповісти спадкоємцям

Гугл делікатно уникає називати прямо налаштування на випадок смерті, і представляє це, як опцію для неактивного акаунту. Користувач може сам встановити період неактивності, по закінченню якого система сповістить, що буде виконана остання воля.

Все своє листування і документи можна заповісти спадкоємцям (максимум - 10 людей).

Ця зручна опція може стати у нагоді і за життя, у випадку якщо хтось забуде і не зможе відновити пароль до пошти. Важлива інформація буде доступна через акаунт “спадкоємця” через деякий час.

VK і OK

Першого червня 2017 року набув чинності указ колишнього президента Петра Порошенка про блокування діяльності російських компаній на території України, зокрема Вконтактє та Однокласники. Попри це багато українців обходять заборону через VPN і відвідуваність цих сайтів залишається високою.

ВК не пропонує можливості керування сторінкою родичам померлого, але вони можуть на вибір: деактивувати сторінку, заморозити на згадку чи залишити сторінку для перегляду тільки близькому колу, обмеживши загальний доступ.

В одній із груп ПК адміністратори публікують скріншот останнього посту померлої людини і пишуть причину смерті

Тема смерті, особливо несподіваної, завжди цікавила людей. Тому у ВК є великі спільноти досить простого формату. Адміністратори публікують скріншот останнього посту померлої людини і пишуть причину смерті. Здебільшого останній пост це якась нісенітниця: репост кулінарного рецепту, фото з шашликів, рибалка з трофеєм чи позування на фоні клумби. Така випадковість і доказ непідготовленості людини до переходу в інший світ збирає купу вподобайок і коментарів. Часто родичі померлих починають боротьбу проти таких публікацій, але нічого не можуть зробити, бо такі спільноти не порушують загальних правил соцмережі.

Однокласники, серед оглянутих, є найменш гнучким до питання смерті користувачів ресурсом. Навіть попри те, що аудиторія сайту - це переважно літні люди, яких тема зустрічі із творцем може хвилювати більше. Свідоцтво про смерть у цій мережі - не достатній юридичний доказ для передачі будь-яких прав на сторінку родині померлого.

В Однокласниках тільки рішення суду чи нотаріально завірений заповіт на акаунт може дозволити видалити чи змінити профіль покійного

Тільки рішення суду чи нотаріально завірений заповіт на акаунт може дозволити видалити чи змінити профіль покійного. Сама адміністрація сайту це пояснює тим, що користувачі можуть використовувати вигадане ім’я для акаунту, і вони не можуть перевірити достовірність цієї інформації.

Думки про те, що правильно робити зі сторінкою дорогою серцю людини, яка залишила цей світ, розходяться. Поки я збирав цей матеріал, то знаходив історії, де син ретельно видаляв усі акаунти і публікації померлої мати, бо будь яка згадка про неї завдавала сильній біль. Або - протилежна реакція - історія сестри, яка берегла сторінку брата, що стала меморіалом, куди часто заходили друзі і родина померлого, писали пости, публікували спогади і залишали привітання з днем народження. Так само, як люди залишають недоторканою кімнату померлого, де всі речі залишаються на місцях з моменту останнього візиту власника.

Потойбіччя крапка ком

Щоб пережити біль втрати і почути бодай якесь повідомлення з того світу, люди готові звертатись до ворожок чи екстрасенсів. Наразі технології пробрались і в цю сферу.

Штучний інтелект створює бота померлої людини: завантажує і обробляє всю доступну інформацію про людину з соцмереж

У першій серії другого сезону серіалу “Чорне Дзеркало” - “Be Right Back” - розповідається історія молодої дівчини, хлопець якої загинув в автокатастрофі. Сумуючи за ним, вона замовляє робота, який є копією загиблого. Штучний інтелект наслідує його поведінку на основі аналізу соцмереж. І дівчина поступово пристосовується до такої форми продовження стосунків.

Ця історія вже перестає бути фантастикою. Багато компаній розробляє подібні технології. Щоправда поки доступною формою спілкування є тільки чат. Вже зараз сайт Eterni.me створює бота, який реагує і відповідає на повідомлення в режимі реального часу як жива людина. Для цього штучний інтелект завантажує і обробляє всю доступну інформацію про людину з соцмереж. І це тільки початок.

Нові технології, окрім нових можливостей, несуть нове бачення світу і дають змогу заново переглянути навіть такі сталі поняття, як смерть. Соцмережі - це перший крок в цій перебудові. Лайк, репост, многая літа.

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