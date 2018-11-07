Америка голосує. Живі результати виборів США

6-го листопада у США відбуваються так звані проміжні вибори. Їх називали безпрецедентними та найкоштовнішими виборами у США.

Громадяни США обирали 435 членів Палати представників та 33 сенаторів. Усіх членів Палати представників переобирають кожні два роки, третина Сенату також визначалась на нинішніх виборах.

Перед виборами республіканці контролювали 51 місце в Сенаті, в той час, як Демократична партія контролювала 49 місць, включаючи двох незалежних сенаторів, які є прибічниками Демократичної партії.

Вибори наближаються до завершення. Результати цих виборів впливатимуть на майбутнє американської політики на найближчі два роки. Від того, чи збережуть республіканці свою більшість у Палаті представників та Сенаті, залежить реалізація багатьох передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Вважається, що якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, вони можуть уповільнювати, або взагалі – блокувати, реалізацію президентських задумів

Вважається, що якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, вони можуть уповільнювати, або взагалі – блокувати, реалізацію президентських задумів. У такому разі Білий дім може опинитись перед численними складнощами із ухваленням законодавчих ініціатив, якщо ці ініціативи вимагають схвалення обох палат парламенту.

У разі якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників, вони, звісно, будуть підтримувати реалізацію президентських планів Дональда Трампа. При цьому ця перемога унеможливила б реалізацію демократами процедури імпічменту президента США. Без контролю над Палатою представників, демократи не зможуть ініціювати процес.

За живими результатами проміжних виборів у Палату представників ви можете стежити на цій інфографіці:

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Шанси Демократичної партії отримати перемогу в Сенаті експерти оцінюють як невеликі. Переобирається 9 республіканців, решта 26 – демократи. 10 представників Демократичної партії переобирається в округах, де під час минулих виборів переміг Дональд Трамп. Втім, якщо демократи отримають більшість, це серйозно вдарить по позиціях адміністрації чинного президента США. На співпрацю із демократами в Сенаті Дональду Трампу не варто розраховувати.

За живими результатами проміжних виборів у Сенаті ви можете стежити на цій інфографіці:

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