Президенту Муґабе, який відмовився подати у відставку, загрожує імпічмент

Багаторічний президент Зімбабве Роберт Муґабе зігнорував у понеділок термін, до якого мав подати у відставку, щоб не опинитися перед можливістю імпічменту. В телевізійній промові в неділю президент дав ясно зрозуміти, що він не має наміру подати у відставку.

Мільйони людей перед радіоприймачами і телевізорами слухали промову, щоб святкувати закінчення 37-річного правління автократичного правління Муґабе.

Вони були гірко розчаровані, деякі навіть плакали, коли почули, що він очолюватиме запланований на наступний місяць з’їзд партії.

Він не згадав слова «відставка» і не поставився серйозно до можливості військового втручання у політичну кризу країни.

Правляча партія оприлюднила термін опівдні на зустрічі в неділю і також усунула Муґабе з посади голови партії як її співзасновника, та призначила уснутого віце-президента Еммерсона Мнангагву новим лідером партії.

Партійний організатор Лавмор Матуке заявив інформаційному агентству АР, що процедура імпічменту напевно відбудетья і назвав промову Муґабе такою, яка «дивує».

«Це не відповідає тому, на що ми розраховували. Ми розуміли, що надходить його відставка, щоб уникнути замішання з приводу імпічменту. Армія йде своїм шляхом, як політики, ми йдемо своїм шляхом, але остаточною ціллю є запевнити, що він залишить посаду, що він мав зробити сьогодні ввечері», сказав Матуке.

Учасники боротьби за незалежність країни, які разом з Муґабе боролися проти влади меншості, закликають до протестів і вимагають відставки президента.

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