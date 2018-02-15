Зірки McMafia та серіалу "Корона" знімуться у фільмі про Голодомор

Це буде дивовижно. Джеймс Нортон, зірка McMafia, збирається робити фільм про несправжні новини Волтера Дюранті в 1930-х, який допомагав приховати правду про навмисно створений Сталіним голод в Україні. Так прокоментував у Twitter новий фільм Білл Браудер, фінансист та правозахисник.

Джеймс Нортон, зірка екранізації "Війни та миру" і фільму McMafia, а також Ванесса Кірбі, які зіграла роль принцеси Маргарет у перших двох сезонах серіалу "Корона" і скоро з’явиться на екранах в фільмі "Місія нездійсненна - 6", зіграють в новому політичному фільмі режисера Агнешки Голланд "Ґарет Джонс", повідомляє сайт Variety.

Дія фільму "Ґарет Джонс" відбуватиметься в 1930-х роках. Нортон зіграє амбітного журналіста з Уельсу, який їде до Москви, прагнучи взяти інтерв’ю у диктатора Сталіна. Фільм засновано на справжніх подіях.

В Росії Джонс зустрічається з репортером New York Times Адою Брукс, яку грає Кірбі. Брукс розповідає Джонсу про репресії в Росії і після подорожі в України, він пише про це, але має долати пропаганду та заперечення.

Розповідаючи свою історію, він зустрічає молодого Джорджа Орвелла, впливаючи на класичний роман автора "Колгосп тварин".

"Сценарій художньо і оригінально поєднує декілька тем 20-го сторіччя, які дуже на часі тепер, - стверджує Голланд, - знаменитий роман Джорджа Орвелла "Колгосп тварин" все з’єднує: він викриває механізм тоталітарної брехні, терору, який може бути подоланий тільки через опір обману та насильству".

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