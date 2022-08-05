Актуально
«Відірвані від реалій війни». Реакції на звіт Amnesty International
Не вщухає критика на адресу Amnesty International за її доповідь про порушення гуманітарного права, опубліковану в четвер, у якій правозахисна організація звинуватила українські сили в тому, що вони піддають ризику життя цивільних осіб.
У звіті йдеться, що українські військові розміщували військові бази у школах та лікарнях та завдавали ударів з житлових районів. За словами звіту, це викликало у відповідь вогонь з боку Росії, чим наражало на небезпеку цивільне населення. Як заявила Amnesty International, вона задокументувала порушення Україною законів війни, коли її війська діяли в населених пунктах.
«Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права», – мовиться у звіті.
Звіт викликав різкий осуд з боку українських офіційних осіб та звинувачення у відповідь від керівництва Amnesty International.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував звіт, заявивши у своєму нічному зверненні, що він намагається «перекласти відповідальність з агресора на жертву».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також завив про своє «обурення» звітом. У своєму відео, яке він виставив у мережі Facebook Кулеба сказав, що критика обох сторін конфлікту – це спроба створення «штучної реальності», де «всі в чомусь трохи винні».
«Це – спроба створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, цілі території, і країною, яка відчайдушно намагається захищатися, рятуючи свій народ, рятуючи цілий континент від цієї навали», – сказав Кулеба.
З критикою на адресу Amnesty International висловилися українські правозахисники, численні українські та міжнародні оглядачі, звичайні українці.
На підтримку України виступив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичус, який назвав оцінку Amnesty International «цілком хибною».
«Не українські сили завдають шкоди цивільним особам, це Росія почала неспровоковану агресію проти України та регулярно вбиває тисячі невинних українців, розслідуймо акти російського геноциду проти українців», – написав латвійський урядовець.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, не називаючи організацію по імені, підтримала точку зору українців.
«Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б», – написала представниця Британії в Україні.
Цю ж думку висловила і посолка США в Україні Бріджит Брінк.
«Після 163 днів неспровокованої війни, яку розпочав Кремль, має бути абсолютно зрозуміло, що українці знаходяться в небезпеці через агресію Росії, жорстокість її військ та їх невпинний обстріл міст по всій країні», – написала вона у твітері.
Американський військовий експерт, Джон Спенсер, який очолює відділ досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI), каже, що автори звіту Amnesty International є «відірвані від реалій війни» та мало про неї знають.
За його словами, «висновок звіту полягає у тому, що «українські військові повинні залишатися і гинути в полях і лісах». Ганьба», – коментує у твіті колишній американський військовий.
У відповідь на критику Генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар у своєму твіті написала, що організацію «атакують українські та російські юрби та тролі в соцмережах» за проведене експертами розслідування.
Вона назвала цю критику «пропагандою війни, дезінформацією та неправдивою інформацією», яка «не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».
Коментуючи цей твіт міністр Кулеба заявив, що, ймовірно, Amnesty International називає його «юрбою» і «тролем». Але він наполягає на тому, що «доповідь спотворює реальність». Вона, за його словами, «створює хибну моральну рівність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації». «Це фальшивий «нейтралітет», а не правдивість», – написав Кулеба у своєму твітері.
Макс Такер, колишній співробітник Amnesty International, а нині заступник редактора відділу міжнародних новин газети The Times, який висвітлює хід війни, перебуваючи в Україні, каже, що коли він працював в цій правозахисній організації, вони докладали більше зусиль для того, щоб «розглядати події в контексті».
Але останній звіт організації, на його думку, «показує, що Україна несе більшу відповідальність за людей, загиблих під час російських ударів, ніж сама Росія. Це водночас дивно і вводить в оману».
Реагуючи на відповідь керівниці організації, британський журналіст каже, що ця відповідь його засмутила ще більше.
«Організація, яка пишається тим, що захищає свободу та критичне слово, виглядає недобре. Тут потрібен тривалий період саморефлексії», – пише журналіст у своєму Twitter.
У Росії звіт Amnesty International використали для підтримки свого наративу про те, що українські військові нібито користуються мирними громадянами як «живим щитом».
Російське видання «Медуза», що працює з Латвії і визнане в Росії «іноземним агентом», провело власне дослідження того, як доповіддю правозахисників скористалися прокремлівські ЗМІ.
«Доповідь Amnesty, чий російськомовний сайт заблокований у Росії з 11 березня 2022 року, 4 серпня стала однією з головних новин у російських ЗМІ і потрапила до топу «Яндекс.Новин», куди не допущено незалежні медіа», – пише «Медуза».
За словами видання, усі російські ЗМІ, незалежно від того, чи вони державні, такі як ТАСС, «РИА Новости» чи формально незалежні, такі як РБК, «Комерсант», «Відомості», «з невеликими нюансами», висвітлювали лише ту частину доповіді, яка «прямо звинувачує Україну та її збройні сили у порушенні міжнародних норм гуманітарного права».
«Коли йшлося про удари по зайнятих ЗСУ об'єктах у населених пунктах, під час яких гинули мирні жителі, ці видання замовчували, що удари завдавали саме російські війська», – мовиться у публікації «Медузи».
Зауваження Amnesty International про те, що порушення українською армією міжнародного гуманітарного права не виправдовують обстріли з боку Росії, яких страждає і гине мирне населення України, були повністю проігноровані, пише видання.
З початку повномасштабної війни в Україні Amnesty International документує воєнні злочини та втрати мирного населення. Її попередні звіти були про невибіркове застосування зброї для нападів на українські міста, позасудові страти та катування під час окупації міст та сіл Київської області, окрема доповідь стосувалася удару по драматичному театру в Маріуполі. Організація вказувала на те, що ці порушення були з боку російських військових.
Всі новини дня
На зустрічі Путін і Ердоган говорили про торгівельні угоди. Що це означає? Відео
Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у Сочі із президентом Росії Путіним – у день, коли ще три кораблі, навантажені збіжжям, змогли залишити українські порти. Але експорт українського зерна був не єдиною темою переговорів.
Білий дім: Росія спробує покласти відповідальність за Оленівку на HIMARS. Відео
Білий Дім попереджає про нові спроби Росії сфабрикувати докази і перекласти на ЗСУ провину за атаку на Оленівську колонію, внаслідок якої загинуло понад 50 полонених українських військових. Більше про це та інші ключові теми розкаже Остап Яриш.
- Голос Америки
Саманта Пауер: Світова продовольча криза і війна Росії проти України виснажують країни і донорів
Повномасштабна війна Росії проти України роздмухує світову продовольчу кризу, виснажуючи країни та донорів у їхній боротьбі з голодом у світі. Про це заявила адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер 4 серпня в інтервʼю агентству Associated Press.
«Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти України», - заявила Саманта Пауер в інтервʼю.
За словами адміністраторки Агентства з міжнародної допомоги США, всі руйнування, які Росія до цього моменту завдала в Україні під час повномасштабної війни, створили такі гострі потреби в Україні, що зараз є набагато більше претендентів на отримання зовнішньої допомоги або грошей з фондів екстреної допомоги.
Зараз майже 20 мільйонів людей голодують і залежать від екстреної продовольчої допомоги. Інші донори дуже виснажені, інші країни виснажені, бо продовольча криза є глобальною, тому що Путін в лютому розв’язав війну проти Україниадміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер
«Чого ми не збираємося робити, ніхто в адміністрації не збирається – це дозволити Російській Федерації, яка все ще стверджує, що не воює проти України, звинувачувати санкції та Сполучені Штати в останньому стрибку цін на харчі та добрива», - говорить Пауер.
Адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США зауважила, що США збираються боротись з російською дезінформацією про причини світової продовольчої кризи: «Ви знаєте, якщо це остання версія їхньої кампанії з дезінформації, яку вони вирішили продовжувати, ми збираємося на це відреагувати, ми не збираємося просто дозволити їм розповсюджувати ще більше брехні».
Нагадаємо, що США вітали безпечний перехід через Чорне море першого корабля з зерном з України. У своєму дописі у Twitter Блінкен відзначив зусилля ООН та Туреччини "доставити українське зерно тим, хто потерпає від нестачі продовольства". Держсекретар США назвав прохід корабля "лише першим кроком" і наголосив, що "Росія має виконувати зобов'язання, включаючи сприяння безперешкодному експорту аграрних товарів з портів Чорного моря. Росія також має припинити атаки, які роблять ріллю в Україні непридатною, а також припинити руйнувати аграрну інфраструктуру".
Дивіться також: Саманта Пауер: Світова продовольча криза і війна Росії проти України виснажують країни і донорів. Відео
- Голос Америки
Лікарні Євросоюзу прийняли 1000 пацієнтів з України, які потребували невідкладної допомоги
Від початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз успішно скоординував евакуацію близько 1000 українських пацієнтів, що потребували невідкладної допомоги.
Про це повідомила речниця Європейської комісії Міріам Гарсіа Феррер.
За даними прес-служби Єврокомісії, цим пацієнтам надали спеціалізовану медичну допомогу в лікарнях 18-ти країн членів ЄС - Німеччини, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембургу, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Австрії, Норвегії, Литви, Фінляндії, Польщі та Чехії.
“Щоб допомогти Україні впоратися з різко зростаючими медичними потребами, ЄС активізував свою діяльність. Окрім доставки ліків та медичного обладнання в Україну через наш “Механізм цивільного захисту”, ми також координуємо медичну евакуацію. 1000 українських пацієнтів переведені до лікарень 18 країн Європи. Я хочу подякувати всім країнам, які вітають українських пацієнтів у цей критичний час. Солідарність Євросоюзу рятує життя”, - заявив Європейський комісар з питань кризового управління Янез Ленарчич.
У прес-службі Єврокомісії повідомляють, що кількість поранених в Україні зростає з кожним днем. Польща, Молдова та Словаччина просять про підтримку операцій з медичної евакуації через великий приплив людей з України.
Наразі найбільше українських біженців отримали статус тимчасового захисту у Польщі, Румунії та Ірландії, - повідомляють в Єврокомісії.
“Червень 2022 року, країни з найбільшою кількістю українців, що отримали статус тимчасового захисту: Польща - 60 125 людей, Румунія - 10 360, Ірландія - 6 985, Болгарія - 6 920 осіб”.
З 11 березня ЄС почав координувати переведення пацієнтів до різних європейських країн, де є вільні лікарні, щоб зменшити тиск на країни, сусідні з Україною.
“Разом з українською владою ми також шукаємо способи повернути пацієнтів додому після закінчення лікування, якщо вони цього захочуть. Ця робота із порятунку життів триватиме, як і непохитне зобов’язання ЄС підтримувати Україну”, - заявила Єврокомісарка з питань охорони здоров'я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з початку вторгнення в Україну, росіяни зруйнували принаймні 434 медичні заклади.
Дивіться також: Засновник інтернет видання Donbas Frontliner Андрій Дубчак разом із сином Данилом потрапили під обстріл касетними бомбами
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum