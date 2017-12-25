"Джавеліни" зменшили шанси Путіна на прорив в Україні до виборів – WSJ

Рішення президента Трампа надати протитанкову зброю "Джавелін" Україні було прийнято на основі рекомендації радників з національної безпеки, пише журналіст Макл Гордон в статті для The Wall Street Journal.

Очікується, що надання такої зброї підвищить ціну агресії для Росії і надасть Заходу ще один важіль в переговорах стосовно свого майбутнього.

Такий крок також вказує на можливий розвиток американсько-російських відносин. Хоча Трамп заявляє про покращення відносин з Москвою, він прислухається до радників, які вважають Москву ревізіоністською силою, яку потрібно стримувати, йдеться в статті.

В Міністерстві закордонних справ Росії різко відреагували на рішення Трампа, заявивши, що США "в певному сенсі перетнули межу". "Американське зброя здатна призвести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими…Вашингтон намагається представити себе "посередником". Ніякий він не посередник, він – пособник в розпалюванні війни", – сказав заступник російського міністра Сергій Рябков, якого цитує прес-служба МЗС Росії.

В Україні, президент Порошенко привітав рішення і наголосив на оборонному характері зброї.

Рішенню про надання "Джавелінів" Україні передувало оголошення Державного Департаменту США про продаж "Джавелінів" Грузії в листопаді.

Ні генерал Брідлав, ані інші експерти не говорять, що Джавеліни вирішальним чином змінять баланс сил в конфлікті

Генерал Філіп Брідлав, колишній командувач об'єднаними силами НАТО у Європі, підтримав надання Україні "Джавелінів", відзначивши в інтерв’ю WSJ, що таке надання було б більш ефективним, якщо б було зроблене раніше. "Це – правильне рішення. Воно матиме ефект, однак, було б більш ефективним, якщо б було прийняте набагато раніше".

Ні генерал Брідлав, ані інші експерти не говорять, що "Джавеліни" вирішальним чином змінять баланс сил в конфлікті. Однак, вважають, що надання такої зброї стримує Росію від додаткових кроків в Україні через збільшення витрат для російських військових.

"Джавеліни" стримують їх, тому що становлять більших ризик жертв та втрати танків, якщо вони викорситають їх для наступу, а Путін вразливий до жертв", - наголосив Александр Вершбоу, заступник генсека НАТО в 2012-2016.

Путін прагне переобрання в Росії і намагається грати на націоналістичних настроях всередині країни, а шанси для нього зробити прорив протягом наступних місяців є примарними, вважають експерти. Голосування призначене на 18 березня, день, коли Росія відзначатиме незаконну анексію Криму, зазначається в статті.

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