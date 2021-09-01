У день зустрічі Байдена з Зеленським, ЗМІ у США пишуть про виклики для Білого дому і згадують "мимовільну" роль України в справі імпічменту

В день зустрічі президента США Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським, американські ЗМІ пишуть про те, що ця зустріч є "довгоочікуваною" для Зеленського, згадують його роль в справі про імпічмент Дональда Трампа а також розмірковують над теперішніми зовнішньополітичними викликами для США.

"Кульмінацією багаторічної боротьби за те, щоб отримати візит до Білого дому" назвали в CNN зустріч Байдена та Зеленського, заплановану на другу половину дня сьогодні.

У виданні зазначають, що "над зустріччю нависає тінь справи про імпічмент" попередника Байдена Дональда Трампа. Тоді демократи звинувачували Трампа у тиску на Україну з метою отримання негативної інформації щодо сина Байдена. Теперішня зустріч - нагода президентів поспілкуватись особисто і "задати новий тон відносинам", пише агентство.

Видання The Hill відзначає, що зустріч із Зеленським стане нагодою перевести увагу у Вашингтоні з питання Афганістану, яке домінує в медійному просторі останні два тижні, до іншого пріоритету міжнародної політики - викликів з боку Росії.

"Для Байдена, зустріч є нагодою продемонструвати відданість США Україні у час, коли дехто висловлює занепокоєння, що вихід США з Афганістану негативно позначиться на відносинах США з союзниками, або є сигналом про відхід США із світової арени", - пише видання.

Зустріч із Зеленським припала на час, коли Білий дім має долати дві гуманітарні кризи: внутрішню, спричинену руйнівним ураганом на півдні країни а також має вирішувати пробему переселенців з Афганістану, пише CNBC. Під час зустрічі з Зеленським, Байден наголосить на допомозі, яку США надають Україні.

Ім'я Зеленського відоме у США у зв'язку зі справою про імпічмент Трампа, де Зеленський зіграв "мимовільну" роль, зауважує LA Times, і Зеленський прагнутиме "перегорнути цю сторінку". Однак, в цей час увагу Байдена забирають такі питання, як завершення виведення військ США з Афганістану та подолання наслідків урагану, тому зустріч відбувається у час, "коли свідчення розвороту Америки до внутрішніх питань та зменшення впливу у світі є незаперечними", пише LA Times.

Як писав "Голос Америки", в Білому домі повідомили, що під час зустрічі з Зеленським, президент Байден планує висловити тверду підтримку безпеки, суверенітету та євроатлантичних прагнень України, а також обговорити програму українських реформ - як уже наявні досягнення, так і те, що потрібно вдосконалити.

В статті використано матеріали CNN, LA Times, The Hill, CNBC

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