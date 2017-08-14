Тіллерсон і Маттіс з’ясували бажаний результат протистояння з КНДР - WSJ

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр оборони США Джим Маттіс: США, їх союзники і світова спільнота єдині у своїх пошуках денуклеаризація Корейського півострова

У спільній статті у виданні The Wall Street Journal американські високопосадовці відзначать, що Вашингтон не зацікавлений в зміні режиму в Північній Кореї, проте дипломатичні засоби вирішення проблеми підкріплені «військовими варіантами».

Протягом останніх декількох місяців численні випробування КНДР балістичних ракет разом із недавньою погрозою Пхеньяну про удар по американському острові Гуам, по об’єктах союзників США та інтересах в Азійсько-Тихоокеанському регіоні - посилили напруженість між Північною Кореєю та Америкою до рівнів, які світ не бачив від часу Корейської війни.



У відповідь, адміністрація Трампа за підтримки міжнародного співтовариства, застосовує дипломатичний та економічний тиск на Північну Корею, щоб досягти повної, перевіреної та незворотної денуклеаризації Корейського півострова та демонтажу програм режиму щодо виробництва балістичних ракет. США замінююють провальну політику «стратегічного терпіння», яка прискорила північнокорейську загрозу, з новою політикою «стратегічної підзвітності», - пишуть у своїй статті високопоставлені американські посадовці.



За словами Тіллерсона і Маттіса, об'єктом кампанії чинення тиску мирним шляхом є денуклеалізація Корейського півострова. США не зацікавлені в зміні режиму або прискореному возз'єднанні Кореї. США не шукають виправдання для дислокації американських військ на північ від демілітаризованої зони. США не мають бажання завдати шкоди страждаючому північнокорейському народу.





«Наш дипломатичний підхід поділяється багатьма націями, які підтримують наші цілі, включаючи Китай, який володіє пануючим економічним важелем над Пхеньяном. Це дає Китаю незрівнянну можливість використовувати свій вплив на режим. Останні заяви членів Асоціації держав Південно-Східної Азії, а також інших регіональних та глобальних гравців, дають ясно зрозуміти, що міжнародне співтовариство поділяє єдину думку про провокаційні та небезпечні дії Північної Кореї: вони повинні припинитися. Пхеньян має відступити від таких дій», - заявлять Тіллерсон і Маттіс.



Китай має сильну спонуку дотримуватися тих самих цілей, що й США. Дії північнокорейського режиму та перспективи розповсюдження ядерної зброї або конфлікту загрожують економічній, політичній та військовій безпеці, над створенням чого Китай працював протягом десятиліть. Поведінка Північної Кореї ще більше загрожує довготривалим інтересам Китаю щодо миру та стабільності в регіоні. Якщо Китай прагне відігравати активнішу роль у забезпеченні регіонального миру та стабільності, з чого всі ми, особливо Китай, отримуємо велику вигоду, Пекін повинен прийняти рішення використати свій значний дипломатичний та економічний вплив на Північну Корею, вважають високопосадовці.



«Наш дипломатичний підхід також проходить через Організацію Об'єднаних Націй. Недавнє одностайне голосування в Раді Безпеки накладає нові санкції на Північну Корею і підкреслює те, наскільки режим обрав самоізоляцію від міжнародного співтовариства. Голосування, яке також мало підтримку Росії, відображає міжнародну волю протистояти постійній загрозі глобальній безпеці і стабільності з боку Північнокорейського режиму».

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Тіллерсон і Маттіс закликали всі країни виконувати свої зобов'язання щодо застосування санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї та посилення дипломатичного, економічного та політичного тиску на режим, зокрема через відмову від торгівлі, яка фінансує розвиток балістичної та ядерної зброї. США продовжують консолідувати міжнародну єдність у питанні північнокорейської проблеми завдяки посиленій участі в ООН, у регіональних дипломатичних форумах та у столицях у всьому світі.



«Хоча дипломатія є нашим бажаним засобом зміни курсу дій Північної Кореї, вона підтримується військовими варіантами. Союзи США з Південною Кореєю та Японією є стійкими. Але Пхеньян постійно відкидає спроби Сеула створити умови, за яких може відбутися мирний діалог, і, натомість, продовжує свій нерозсудливий курс погроз та провокацій.

Встановлення пускових установок Тhааd на Корейському півострові та проведення спільних військових навчань є оборонною підготовкою проти гострої загрози військових дій, спрямованих проти США, їх союзників та інших країн. Вимоги Китаю до США та Південної Кореї не розгортати Тhааd є нереальними. Технічно обізнані китайські військові офіцери розуміють, що система не створює небезпеки для їх батьківщини.

Крім Пекіна, вважають Тіллерсон і Маттіс, інші країни в регіоні зобов'язані запровадити заходи для захисту своїх населень. Голосування Китаю в Раді Безпеки ООН за введення санкцій стало кроком у правильному напрямку. Регіон і світ потребують і очікують, що Китай зробить більше.

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США готові вести переговори з Пхеньяном. Але, беручи до уваги неодноразове порушення владою міжнародних угод, вона зобов'язана висловити своє бажання вести переговори добросовісно. Щирим сигналом було б негайне припинення його провокаційних загроз, ядерних випробувань, запуску ракет та випробувань іншої зброї.



США продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб поглибити дипломатичне та військове співробітництво, а також забезпечити відповідальність держав за зобов'язаннями щодо ізоляції режиму. Це включатиме суворе застосування санкцій, не залишаючи жодного джерела північнокорейських доходів недоторканими. Зокрема, США продовжуватимуть вимагати від Китаю та Росії зобов'язатися не забезпечувати режим економічним порятунком та переконати його відмовитися від свого небезпечного шляху.

«Як завжди, ми надалі зберігатимемо нашу військову готовність до захисту нашої Батьківщини, наших громадян та наших союзників, а також для збереження стабільності та безпеки в Північно-Східній Азії. І ми знову скажемо тут: будь-яка атака буде переможеною, і будь-яке використання ядерної зброї буде забезпечено ефективною та надзвичайною реакцією».



Рекс Тіллерсон і Джим Маттіс вказали на те, що Північна Корея зараз стоїть перед вибором. «Оберіть нову дорогу до миру і процвітання, або продовжуйте далі мертвим шляхом войовничих дій, бідності та ізоляції». США працюватимуть над мирним шляхом, і пильно стежитимуть за будь-якими рухами в протилежному напрямку», - зазначили у спільній статті у видання The Wall Journal держсекретар США Рекс Тіллерсон і глава Пентагону Джим Маттіс.

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